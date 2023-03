Domenica scorsa, 5 marzo, prima domenica del mese, al mare c’era un sacco di gente. Dai lidi ferraresi, passando per la Romagna e scendendo alle Marche, potevi trovare famiglie in passeggiata, prima o dopo la grigliata di pesce al ristorante, o giovani anche in maniche corte, miracolo della temperatura mite. Alcuni titolari degli stabilimenti balneari distribuivano già lettini e hanno aperto qualche ombrellone. Ribadisco: domenica 5 marzo, siamo ancora in inverno. Mancavano 16 giorni all’inizio della primavera e 113 all’avvento dell’estate. Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, una delle storiche capitali del turismo estivo italiano, ha raccontato nel week end al Carlino: in spiaggia, sia sabato che domenica, c’era il pienone. Chi ha tenuto aperto ha fatto affari d’oro. Molti ristoranti sulla spiaggia sono stati costretti a mandare via i clienti da quanto erano affollati. Non mi permetto di contestare le scelte imprenditoriali dei privati, ma forse dobbiamo cominciare tutti a ragionare in modo concreto su nuovi progetti. A Rimini lo stiamo facendo’. In sostanza: il turismo tutto l’anno, il mare d’inverno. Cosa che si discute e in parte si fa già da tempo ma che oggettivamente negli ultimi anni ha avuto un’accelerata. Giusto così. I cambiamenti climatici da una parte (non ci sono più gli inverni gelidi di una volta) e la spietata concorrenza globale dall’altra (spendi meno ad andare con un volo low cost in Sicilia o a Barcellona da Bologna piuttosto che scendere in auto da Reggio Emilia a Riccione) non ti consentono più da vivere o vivacchiare da giugno a settembre (come 40 anni fa) e nemmeno da aprile ad ottobre (come nell’ultimo ventennio). Bisogna provare a fare ancora di più. E la Riviera, in primis la Romagna che vive di turismo, lo sa benissimo. E ci dispiace per Loredana Bertè, ma in mare d’inverno non è solo un film in bianco e nero visto alla TV.

Vittorio Ferla