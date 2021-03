il-maxicondono-fa-la-guerra-alle-tasse,-non-al-virus

Ennesima sanatoria che premia i furbi seriali. E che stavolta è doppiamente scivolosa perché rischia di rendere accettabile un dramma storico del paese

Nel nostro paese se ne conta più o meno uno ogni due anni. Nel decreto legge Sostegni che sarà presentato in queste ore, infatti, ci sarà anche lo stralcio delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015. Molto probabilmente con un tetto fissato a 5mila euro, anche se la Lega – che è da sempre sponsor assoluto di queste misure, chiunque sieda a palazzo Chigi – avrebbe voluto tenerlo sui 10mila euro. Tutti, a quanto pare, sarebbero d’accordo. Claudio Durigon, neosottosegretario all’Economia, parla addirittura di una “convergenza positiva” sul punto. Senza che Pd e Leu riescano ad aggiungere alcunché se non tenere bassa la soglia massima prevista per l’ennesimo colpo di spugna alla giustizia fiscale nostrana.

Si stima che il provvedimento coinvolgerà circa 61 milioni di atti, il 56% di quelli in giacenza, per un valore di circa un miliardo di euro nel 2021 e un altro il prossimo anno. Lo spunto, al solito, apparirebbe vagamente ragionevole. I condoni appaiono quasi sempre ragionevoli, ammantati di un velo di buon senso, di una surreale pietas per il cittadino stremato. Il buon senso, certo, ma dei furbi: l’idea è scaricare il peso dell’Agenzia delle Entrate per consentire alla riscossione di concentrarsi “sulle pratiche effettivamente esigibili” e anche su quelle di maggior peso economico. Secondo la malsana idea che il punto non è tanto il fatto di non aver pagato il dovuto quando dovuto, ma l’ammontare della somma.

Come se non bastasse, il maxicondono fiscale non dovrebbe tenere conto della situazione economico-patrimoniale, per esempio riferendosi all’Isee o ad altri parametri: l’unico requisito sarà quello dei 5mila euro. Il solito capolavoro. Sempre che le mediazioni dell’ultimo minuto non riescano a infilare almeno una soglia di 30mila euro di Irpef. Ciononostante, la questione non cambierebbe di una virgola e sarebbe anzi la prima vergogna del governo Draghi.

I non pagatori seriali di multe per violazione del Codice della strada, del bollo auto, delle quote Imu e Tari e molto altro, come la concessione degli spazi pubblici, vedono dunque rafforzarsi anche in questo caso il carattere profondo del paese. Chiamatela pax fiscale, istituto perdonistico tributario o appunto condono, sanatoria, rottamazione, saldo e stralcio. Sono oltre 80 gli interventi che si sono accumulati dall’unità d’Italia a oggi con diverse modalità, beneficiari, tempistiche. Ma tutti impegnati ad approfondire il male assoluto del paese: l’evasione fiscale da oltre 100 miliardi l’anno e l’impoverimento del tessuto sociale. Altro che cashback e pagamenti digitali.

L’esito sarà, come sempre, dolorosissimo. Specialmente in piena pandemia: quando quei soldi servirebbero eccome, il governo decide di farne a meno. Aggiungendo la beffa che sarà forse giuridicamente sensata ma umanamente riprovevole: rimborsare l’importo che i contribuenti abbiano già pagato per quelle stesse cartelle negli anni scorsi coinvolte in altri provvedimenti come la Rottamazione ter e il “saldo e stralcio”, altri mezzi condoni quantomeno legati a condizioni di difficoltà economiche e a soglie Isee sotto i 20mila euro. Anche se su questo occorrerà capirne di più con i dettagli tecnici e i decreti attuativi. E potrebbero arrivare anche Rottamazione quater ed estensione del saldo e stralcio, per una vittoria leghista su tutta la linea.

Soldi che dovremmo recuperare a ogni costo, anche per sostenere le famiglie e le attività colpite da oltre 12 mesi di chiusure, difficoltà, azzeramento di business e turismo, riduzione della mobilità, lasciati cadere nel vuoto. Anzi, nelle tasche di chi se li è tenuti. La guerra dovremmo farla alla pandemia, non alle tasse. Con un rischio in più: approvare un provvedimento simile in un contesto come quello che stiamo vivendo, fatto di fragilità emotive e disastri economici, è un passo doppiamente scivoloso. Carica infatti di compassione legata alle difficoltà del periodo gli atteggiamenti deliberati legati al passato, anche a molti anni fa, col risultato di rendere ancora più accettabile un modus operandi ormai programmato nel dna delle istituzioni e del carattere profondo del paese.