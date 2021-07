il-meraviglioso-discorso-di-linda-corrias.-video

Manifestazione a Monza 1 luglio 2021 del comitato Liberi pensatori.

Erano presenti:

Gaetano Rotondo Presidente del comitato liberi pensatori

Nino Moriggia Comicost

Linda Corrias Avvocato

Mariano Amici Medico Chirurgo

Pasquale Aiese Medico Epidemiologo

Melina Trupo Medico Chirurgo

Raffaele Varvara Infermiere

