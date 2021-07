il-mercato-obbligazionario-dice:-preoccuparsi-della-crescita,-non-dell’inflazione

L’approfondimento del New York Times sui segnali che arrivano dal mercato dei bond



Per mesi, gli Stati Uniti hanno sperimentato i dolori crescenti di un’economia che si sta riavviando – un’attività economica in crescita, sì, ma anche carenze, reti di fornitura intasate e prezzi più alti.

Ora, i cambiamenti nei mercati finanziari indicano un’inversione di quella narrazione economica. In particolare, il mercato obbligazionario ha oscillato in modi che suggeriscono che un periodo di crescita più lenta e di inflazione più contenuta potrebbe essere in arrivo.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso all’1,29% giovedì, da un recente massimo dell’1,75% alla fine di marzo e il quarto giorno consecutivo di calo. Il prezzo di chiusura delle obbligazioni protette dall’inflazione implicava aspettative di inflazione dei prezzi al consumo al 2,25% all’anno nel prossimo decennio, in calo dal 2,54% di inizio maggio.

Questi sono difficilmente numeri degni di panico. Non sono il tipo di oscillazioni che i mercati mostrano nei momenti di estrema turbolenza, e gli analisti attribuiscono le mosse in parte significativa a fattori tecnici mentre i grandi investitori spostano i loro portafogli.

Inoltre, c’è un argomento ragionevole che l’economia sarà migliore nel medio termine se sperimenterà una crescita moderata e una bassa inflazione, al contrario del tipo di crescita a rotta di collo – abbinata a carenze e inflazione – vista negli ultimi mesi – scrive il NYT.

Ma le oscillazioni dei prezzi mostrano un’economia in movimento, e minano gli argomenti che gli Stati Uniti si stanno stabilendo in una nuova realtà ad alta inflazione per un futuro indefinito.

In effetti, la scommessa dei mercati sulla crescita esplosiva e l’inflazione risultante sta lasciando il posto a una storia più eterogenea. L’economia rimane calda al momento; il trimestre che si è appena concluso si rivelerà molto probabilmente uno dei più forti per la crescita nella storia. Ma i prezzi di mercato mirano a riflettere il futuro, non il presente, e il futuro sembra meno promettente rispetto a non molto tempo fa.

I mesi di punta per l’iniezione di dollari di stimolo federale nell’economia sono passati. Le prospettive legislative per le grandi iniziative federali sulle infrastrutture e il sostegno alle famiglie sono diventate più oscure. La rapida diffusione della variante Delta del Covid-19 ha portato nuove preoccupazioni per le prospettive economiche globali, specialmente in luoghi con bassi tassi di vaccinazione. Questo, a sua volta, potrebbe sia frenare la domanda di esportazioni americane che causare continui problemi di approvvigionamento che si traducono in una crescita più lenta negli Stati Uniti.

“La preoccupazione principale che si riflette nel mercato obbligazionario è che il picco di crescita è stato raggiunto, e i benefici della politica fiscale stanno iniziando a svanire”, ha detto Sophie Griffiths, un’analista di mercato del brokeraggio di cambio Oanda, in una nota di ricerca.

La prova di un percorso di crescita più misurato era evidente, per esempio, in un rapporto dell’Institute for Supply Management questa settimana. Ha mostrato che il settore dei servizi stava continuando ad espandersi rapidamente in giugno, ma molto meno rapidamente di quanto aveva fatto in maggio. Gli aneddoti inclusi nel rapporto hanno sostenuto l’idea che i problemi di fornitura stavano frenando il ritmo di espansione.

“Le condizioni degli affari continuano a rimbalzare; tuttavia, come ovunque, le sfide nella catena di approvvigionamento sono numerose”, ha riferito un rivenditore anonimo che ha partecipato al sondaggio dell’I.S.M. “Continuiamo a vedere aumenti dei costi, spedizioni ritardate, tempi di consegna forzati e nessuna chiarezza su quando l’equilibrio predittivo tornerà in questo mercato”.

Gli spostamenti del mercato obbligazionario potrebbero lasciare la Federal Reserve con il piede sbagliato nel contemplare piani per allentare i suoi sforzi per sostenere l’economia. In una riunione politica di tre settimane fa, alcuni funzionari della Fed erano pronti a procedere con la riduzione degli acquisti di obbligazioni nel prossimo futuro, e alcuni si aspettavano di aumentare i tassi di interesse il prossimo anno, in contrasto con un approccio più paziente che Jerome Powell, il presidente della Fed, ha sostenuto.

In uno dei paradossi più strani della politica monetaria, ciò che è stato percepito nei mercati come una maggiore apertura della Fed ad alzare i tassi di interesse ha contribuito al calo dei tassi di interesse a lungo termine. Gli investitori globali stanno scommettendo che la potenziale stretta monetaria preventiva causerà un dollaro più forte, una crescita più lenta e meno capacità per la Fed di aumentare i tassi in futuro senza affondare l’economia.

“Il mercato ha letto le opinioni della minoranza all’interno della Fed sul tapering e sull’aumento dei tassi come segnali che la Fed ha ammiccato sulla sua decisione di permettere all’economia di correre a caldo”, ha detto Steven Ricchiuto, capo economista statunitense di Mizuho Securities. “Un’economia globale più debole e un dollaro americano più forte implicano un maggiore potenziale per noi di importare la deflazione globale”.

Ci sono dei lati positivi nella rivalutazione che sta avvenendo nei mercati. I tassi a lungo termine più bassi rendono i prestiti più convenienti per gli americani – che si tratti del Congresso e dell’amministrazione Biden che stanno valutando come pagare i piani infrastrutturali, o gli acquirenti di case che cercano di permettersi una casa.

(Articolo estratto dalla rassegna stampa a cura di Epr)