il-metodo-kominsky-invecchia-benissimo:-guardate-la-terza-stagione

Nonostante l’addio di uno dei due protagonisti (Alan Arkin), resta uno dei migliori prodotti tv in circolazione. Grazie a nuovi personaggi, guest star (come Morgan Freeman) e lo stesso magico mix di nostalgia e comicità

Micheal Douglas con Morgan Freeman (guest star della serie)

La terza stagione della serie Il metodo Kominsky parte (il 28 maggio su Netflix) con il funerale di Norman Newlander (Alan Arkin). L’agente e l’amico di una vita di Sandy Kominsky (Michael Douglas) che è anche l’altra metà della coppia che aveva retto brillantemente lo storytelling delle prime due stagioni. Secondo alcuni, l’assenza di Arkin era decisa fin dall’inizio. Nel senso che l’attore aveva già annunciato alla produzione l’intenzione di lasciare dopo due stagioni. Secondo altri, a causare l’addio sarebbe stato un ritardo nella produzione. Comunque sia, ci mancherà.

Il primo episodio è pieno di flashback, ricordi di Sandy di alcuni dei tanti momenti vissuti insieme a Norman. Tanto che, per la prima mezz’ora, viene il dubbio che quella sarà la chiave narrativa di tutte le puntate. Sbagliato. Non che non ci avrebbe fatto piacere vedere di nuovo Alan Arkin sullo schermo ma, alla lunga, il giochetto sarebbe diventato ripetitivo. Breve riepilogo per chi non avesse mai visto la serie. Siamo a Los Angeles. Sandy Kominsky è un anziano insegnante di recitazione. Da giovane sognava di fare l’attore, ma il successo non è mai arrivato. In compenso è riuscito a farsi una buona reputazione come coach. Lavoro a parte, il suo passato sentimentale è piuttosto incasinato (e, a volte, anche il presente). E le vere e uniche figure centrali nella sua vita sono (era) Norman e la figlia Mindy.

Senza spoilerare troppo, anticipiamo che Sandy troverà una controparte, un nuovo “buddy” come la chiama lui, nella sua prima ex moglie Roz Volander, e madre della loro figlia Mindy, interpretata da Kathleen Turner. L’occasione del suo ritorno è il matrimonio di Mindy con l’attempato fidanzato Martin (Paul Reiser). Con l’assenza di Norman, un’altra novità rispetto alle passate stagioni, è proprio l’espansione del ruolo di Martin. E funziona. Reiser è un attore caratterista fantastico, uno di quelli che ti non spieghi come mai non sia stato premiato da una carriera più brillante (in una delle scene più divertenti, che potreste rischiare di perdere perché dura pochi secondi, ci sono e lui e Sandy davanti alla tv che guardano un vecchio film dove lo stesso Reiser appare giovanissimo).

Un altro personaggio che era stato introdotto nella seconda stagione e che, qui, viene sviluppato, è Robbie (Haley Joel Osment), il nipote di Norman, adepto di Scientology. Insieme a sua madre, Phoebe, lo vediamo impegnato in ogni genere di sotterfugio nel tentativo di convincere Sandy – che Norman ha nominato esecutore testamentario ed amministratore della sua cospicua eredità – a sborsare i soldi con la scusa di progetti uno più strampalato dell’altro. Inoltre, consciamente o no, gli sceneggiatori hanno cercato di riempire il vuoto lasciato da Arkin, con guest star come Morgan Freeman e Barry Levinson.

Il metodo Kominsky è una delle migliori serie brillanti che si siano viste negli ultimi anni. E per il pubblico non più giovanissimo (per usare un eufemismo) rappresenta un’occasione unica per riconoscersi e ridere di se stessi. I personaggi sono insolitamente reali: anche chi soffre di prostata può parlare di sesso (quasi) come un ventenne a prescindere dal fatto che la pratica presenti qualche complicazione in più. Le scene nel bar dove Sandy e Norman erano soliti incontrarsi e dove il primo continua ad andare in nome delle vecchie buone abitudini, con lo stesso cameriere novantenne che si aggira tremolante fra i tavoli, compiono il miracolo di far ridere e commuovere al tempo stesso.