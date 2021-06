il-microonde-non-serve-solo-per-cuocere:-ecco-tutte-le-sue-funzioni

Il microonde è ormai un elettrodomestico presente in tutte le cucine. Non tutti sanno però, che non aiuta solo a cuocere, ma ha anche molte altre funzioni, vediamo quali

Il microonde: tutte le funzioni

Indispensabile ormai in tutte le case, il microonde ci salva spesso all’ultimo minuto. Per scongelare, o per riscaldare alimenti in poco tempo.

Questo elettrodomestico è spesso sottovalutato, e lo teniamo lì solo per riscaldare i cibi cotti. Un vero peccato, dal momento che il microonde può essere utile per altre funzioni casalinghe.

Tra queste, ci sono sicuramente le azioni ingienizzanti, oppure come elimina odori, o nella conservazione, ma non solo.

Vediamo bene quali sono tutte le funzioni del microonde.

Funzioni microonde: dare una seconda vita alle spugne

Spesso tendiamo a buttare le spugne quando sono state usate per troppo, tempo o quando emanano cattivo odore, per via del grosso accumulo di germi. Questa azione potrebbe essere evitata.

Se infatti immergiamo la nostra spugna in una soluzione di acqua e aceto e la facciamo scaldare per un minuto in microonde. Questa ritornerà come nuova, disinfettata e profumata.

A cosa serve il microonde: per disinfettare il tagliere

Il modo migliore per pulire il tagliere, non è quello di usare detersivi ma grazie al limone. Se strofiniamo del limone sul tagliere e poi lo mettiamo per un minuto in microonde, uscirà disinfettato e pulito.

Sciogliere il miele: tra le mansioni del microonde

Quante volte non abbiamo potuto mettere il miele nella camomilla perché si era solidificato per via delle basse temperature? beh spesso! Se mettiamo il vasetto del miele, senza coperchio, nel microonde per un minuto, tornerà allo stato liquido.

Frutta secca più saporita grazie al microonde

La frutta secca tostata è molto più saporita. Se la mettiamo nel microonde con tutta la buccia, e lo azioniamo alla massima potenza per circa 2/3 minuti, avremo frutta secca buona a tosata.

Salva le mani

Ogni qual volta sbucciamo l’aglio, ci lascia sulle mani un cattivo odore, che è difficile mandar via. La soluzione è semplice. Basta riporre l’aglio nel microonde e lasciarlo per un minuto. La buccia verrà via da sola, e le nostre mani saranno salve.

Per non piangere più

Lo sappiamo che sbucciare la cipolla è un tormento, perché ci fa piangere lacrime amare. Grazie al microonde, questo lato triste dello sbucciare la cipolla, scomparirà. Cosa fare? Posizionare la cipolla nel microonde per 30 secondi prima di sbucciarle.

Grazie alla sua azione, il liquido non darà più fastidio.