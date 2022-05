il miglior centro estetico del mondo? si trova a Milano lo frequenta anche la moglie di Ronaldo

Sempre più coinvolgente la cover che Break Magazine offre ai lettori, con uno sguardo al benessere e le nuove tendenze del 2022. Il Magazine porta sul podio Joice Rodrigues®️ regina del benessere internazionale punto di riferimento per star di tutto il pianeta. La cover esce Mercoledì 27 ottobre, questa sarà la data del nuovo appuntamento dedicato al formidabile slancio che l’innovazione può offrire alla Rivoluzione del benessere.

«Break punta al meglio» è infatti il messaggio del timone di questo numero, che ha come protagonista un nome e un brand: lei si chiama Joice Rodrigues®️, nota internazionalmente come una delle estetiste più iconiche per gli esclusivi trattamenti effettuati.

Dal suo Studio medicoestetico Haquos situato nel centro di Milano in Corso Garibaldi 50, frequentato da star e vip di tutto il mondo.

Joice Rodrigues punta a trattamenti secondo criteri scientifici e conoscenze tecniche in modo da offrire al paziente, i massimi risultati di bellezza raggiungibili.

La cosa non è sfuggita ai vari magazine internazionali tra cui VANITY FAIR, che le ha dedicato un servizio esclusivo.

Protagonista e ideatrice di quel benessere innovatrice ideale per interpretare questo nuovo corso, scrive una star sul profilo social, «Lei, una donna che ha la capacità di farti raggiungere il giusto equilibrio tra corpo e anima>>