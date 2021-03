il-ministero-della-giustizia-deve-decidere-quanto-pagare-per-le-intercettazioni

Dal 2017 il ministero deve stabilire quanto spendere per trojan e microspie. Per ora c’è solo una bozza del tariffario, che esperti e aziende del settore contestano

(foto: Getty Images)

Per le intercettazioni telefoniche classiche si va da un minimo di 90 centesimi a un massimo di 2,42 euro al giorno per bersaglio. Per un trojan da installare sul telefonino per captare conversazioni e messaggi i costi passano da un minimo di 30 euro a un massimo di 120. Le intercettazioni ambientali audio possono costare fino a un massimo di 34,75 euro al giorno, più 10 euro al mese per una sim card 4G con traffico dati illimitati, un primo pacco di batterie gratis (dal successivo, si aggiungono al conto 48 centesimi al giorno) e serrature che vanno dai 950 ai 1.500 euro.

Sono alcuni dei prezzi contenuti nella bozza del decreto con cui il ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, deve rivedere e razionalizzare le spese relative alle intercettazioni. Nel 2018 sono costate 205 milioni di euro alle casse dello Stato, nel 2019 circa 200 milioni. E per il 2021 la previsione di via Arenula è di oltre 213 milioni di euro.

Rispetto al 2010, quando sono stati spesi 300 milioni, le Procure hanno ridotti i costi delle intercettazioni. Ciascuna però ha un proprio listino. Nel 2017 la legge 103 per la riforma del codice penale, meglio nota come riforma Orlando, dal cognome dell’allora guardasigilli (l’attuale ministro del Lavoro, in quota Partito democratico, Andrea Orlando), prevede che si adotti un tariffario nazionale. Stesso servizio, stesso costo. Il listino va approvato entro il 31 dicembre 2017.

Solo un pezzo, però, arriva per tempo ed è il tariffario che aggiorna i costi delle intercettazioni via telefono o internet, attraverso le infrastrutture degli operatori di telecomunicazioni. Invece i prezzi di quelle più sofisticate, con trojan o microspie ambientali, quasi quattro anni dopo sono ancora in attesa di un verdetto. E dire che il listino di norma dovrebbe essere aggiornato ogni due anni per stare al passo con le innovazioni tecnologiche. Nell’ultimo quinquennio, stando alla relazione tecnica, in Italia sono stati intercettati circa 130mila bersagli ogni anno. L’85% con intercettazioni telefoniche, che in media richiedono due mesi di lavoro per i fornitori, il 12% con microspie ambientali e il 3% con sistemi telematici (per i quali servono circa 73 giorni di lavoro).

Alcuni dei prezzi per i servizi di intercettazioni proposti dal decreto del ministero della Giustizia

La riforma dei costi

La bozza presentata dai tecnici del ministero deve rispondere a tre requisiti. Primo: selezionare i tipi di intercettazioni che le Procure possono acquistare. Secondo: fissare un prezzo, che non superi la media di quanto hanno pagato per quello stesso servizio le cinque principali Procure che spendono di più in intercettazioni. Ossia Milano, Roma, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Terzo: stabilire gli standard di qualità per la conservazione e la gestione di questi dati sensibili da parte dei fornitori. Lo schema presentato, tuttavia, sta facendo storcere il naso agli addetti ai lavori, come emerge dalle audizioni in commissione Giustizia alla Camera, che, insieme alla corrispondente al Senato, è chiamata a dare un parere non vincolante.

Partiamo dal primo punto: le categorie di intercettazioni ammesse. Giorgio Piziali, magistrato addetto dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, ha spiegato che una delle finalità “è far emergere le singoli voci di spesa”, per “capire su quali attività si trovi la spesa”. Le voci previste sono dieci: telefoniche, informatiche passive (relative al traffico internet), con un captatore informatico (un trojan che, come spiega sul suo sito l’informatico forense Paolo Dal Checco, “ha accesso a tutto ciò che è a disposizione dell’utente: chat, messaggi sms, elenco chiamate, audio, video, storia della navigazione, posizionamento gps”), poi ambientali audio, video, audio/video, a bordo di un veicolo, con gps, sistemi di localizzazione e analisi dati.

Per Gian Paolo Fedrigo, dell’Associazione lawful interception, che rappresenta alcune aziende del settore, le prestazioni si dovrebbero articolare “almeno in una quarantina di voci. Un eccessivo tentativo di compattare le prestazioni fa emergere congruenze”. Nunzio Fraiasso, procuratore di Torre Annunziata, ha osservato che la lista non è completa. Mancano, per esempio, le voci di assistenza e la fornitura di hard disk su cui riversare il contenuto delle intercettazioni. “Sono costi non indifferenti, ci si aggira sui 40-50 euro al pezzo”, ha detto alla commissione Giustizia.

Alcuni dei prezzi per i servizi di intercettazioni proposti dal decreto del ministero della Giustizia

Come decidere i prezzi

I prezzi a listino sono l’aspetto più discusso. “L’idea di fondo è buona per evitare la babele di tariffe, oggi appannaggio dei singoli procuratori, ma i servizi sono stati accorpati in categorie con prezzi che non tengono conto di queste differenze”, spiega il deputato di Italia Viva, Catello Vitiello. I tecnici del ministero sostengono di aver fatto una media tra i listini delle cinque procure che spendono di più in intercettazioni. Ma per Fraiasso i conti non tornano. “I costi medi risultano ottenuti assemblando prestazioni diverse ed eterogenee – ha detto -. In tal modo si è falsato il costo medio, perché si è fatta la media tra costi diversi. Questa perciò rischia di essere eccessiva per alcune prestazioni e penalizzante per i fornitori di altre. Meglio preferire prezzi fissi medi anziché massimi e minimi”.

Nella relazione che accompagna il decreto si stima che il nuovo tariffario, grazie al meccanismo dei prezzi massimi e minimi, dovrebbe portare a un risparmio del 7% circa, pari a 9,93 milioni all’anno rispetto all’andamento recente delle spese. Per i fornitori, invece, il taglio sarà più pesante. Fedrigo ha stimato un calo del 50%. Se lo Stato risparmia, le aziende dicono però di non riuscire a far quadrare i conti. “Non ritroviamo prezzi così bassi in nessuna delle cinque procure”, ha detto Fedrigo.

Manolo Belmonte, della Mbs Engineering, società palermitana di analisi dei dati investigativi, contesta i 2 euro al giorno a bersaglio assegnati alla categoria di servizi che offre: “Sono prezzi ingestibili. Noi viaggiamo da 30 a 70 euro. Con 2 euro al giorno un tecnico non si paga neanche una bottiglietta d’acqua”. Per Tommaso Colombo, presidente dell’Italian lawful interception intelligence association, i costi non dovrebbero tenere solo conto del “noleggio della microspia”, ma anche dell’installazione, che, in base al contesto, può richiedere più sopralluoghi e operazioni particolari. “Nel sistema massimo-minimo questi elementi rischiano di non essere ricompresi. Devono essere previste delle differenziazioni territoriali”, osserva Eugenio Saitta, deputato del Movimento 5 Stelle. Giovanni Mimmo, direttore generale degli affari interni del Dipartimento dell’amministrazione della giustizia del ministero, ha spiegato che spesso le voci sono state unite “per evitare una parcellizzazione e una lievitazione dei costi”.

Fraiasso critica anche il meccanismo per retribuire servizi innovativi e tecnologie di ultima generazione, non contemplati dal listino. Il ministero suggerisce di liquidarli sulla base del tariffe di una voce analoga, ma per il procuratore di Torre Annunziata questo “rischia di penalizzare chi mette a disposizione tecnologie innovative”.

Alcuni dei prezzi per i servizi di intercettazioni proposti dal decreto del ministero della Giustizia

Che fine fanno i dati

L’ultimo tema critico sono gli obblighi a carico dei fornitori. Tra le altre cose, devono assicurare la custodia dei dati con sistemi cifrati, la consegna presso le sale intercettazioni delle Procure (le cosiddette sale Cit), la cancellazione sicura e definitiva dei file. Tuttavia, anche in questo caso, emergono delle incongruenze. Vitiello mette nel mirino l’articolo 4: “Nel comma 1 si dice che il fornitore assicura la conservazione e gestione dei dati raccolti in archivi informatizzati, mentre al comma 2 si cita l’esclusiva allocazione dei Cit. Dobbiamo chiarire chi conserva i dati”. Gli fa eco Giusi Bartolozzi, quota Forza Italia: “Bisogna inserire una forma di controllo sul fatto che i fornitori non tengano traccia dei dati, dopo che li hanno conferiti in Procura”. Per la deputata sarebbe opportuno prevedere un albo di operatori certificati.

La custodia dei dati non è un dato secondario, come ricorda la vicenda Exodus. Ossia il malware che ha raccolto milioni di byte di dati sensibili, attraverso le intercettazioni di almeno 393 telefoni. A svilupparlo la società E-Surv, che ha mascherato il software dietro app all’apparenza innocue. Come ha ricostruito il centro di giornalismo d’inchiesta Irpi, i dati sottratti venivano poi spediti su server negli Stati Uniti, accessibili da qualsiasi dispositivo e browser. Una delle piste delle procure che hanno indagato sul caso, raccontato da Wired, è chi aveva le password di accesso a questo archivio avrebbe potuto recuperare informazioni sensibili o far sparire dati di importanti processi, anche per mafia.

Alcuni dei prezzi per i servizi di intercettazioni proposti dal decreto del ministero della Giustizia

Prossimi passi

La commissione Giustizia ora dovrà emanare un parere. Ci si attende già la prossima settimana un documento critico, dopodiché la palla in Senato. Tuttavia, essendo un decreto delegato, il ministero può tenere conto delle osservazioni come tirare dritto. Alfredo Bazoli, parlamentare del Partito democratico, osserva che questo decreto “è solo sulla tariffazione e non tocca altre operazioni”. Bartolozzi ricorda che “mancano ancora da emanare tre decreti attuativi che qualificano le spese”.

Il riferimento, come ricorda Altalex, è al decreto che fissa i requisiti tecnici delle intercettazioni; quello che stabilisce i criteri che il pubblico ministero adottare per l’accesso all’archivio riservato; infine quello che stabilisce i termini del deposito degli atti relativi alle intercettazioni per via telematica. Tasselli necessari per stabilire anche quanto far pagare queste prestazioni. Nel frattempo il ministero sta lavorando all’infrastruttura per archiviare, elaborare e rendere accessibili questi dati. Lo scorso settembre ha annunciato un investimento di 60 milioni per attrezzare 140 sale Cit.