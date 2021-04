il-mitico-flappy-bird-ritorna-su-mac

Dallo stesso sviluppatore che aveva incastonato Pong nelle icone del dock e Dino Runner nella barra dei menu, arriva una notifica interattiva speciale

(Foto: Neil Sardesai / Twitter)

Lo sviluppatore Neil Sardesai ha mostrato una (nuova) chicca creativa sul suo profilo Twitter: è riuscito a resuscitare il glorioso mini game Flappy Bird mascherandolo da notifica interattiva per MacOs. Ridotto il peso in pochi kilobite per soddisfare le richieste dell’interfaccia, il titolo risulta perfettamente funzionante e giocabile dall’apposita finestrella sul desktop.

Forse non tutti si ricorderanno di Flappy Bird, che ha scritto una singolare pagina della storia dei videogame. Presentato nel maggio del 2013 su App Store per iPhone e Google Play per Android dallo sviluppatore vietnamita Dong Nguyen, raggiunse in poche settimane un successo planetario totalmente inaspettato. Per le strane casualità che spesso premiano progetti a basso budget (vedi esempio recente di Among Us), Flappy Bird conquistò milioni di persone in tutto il mondo grazie alla sua grafica in pixel art e alla sua beffarda e irritante modalità di gioco, tanto semplice quanto frustrante.

Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH — Neil Sardesai (@neilsardesai) April 9, 2021

Lo scopo era infatti quello di far svolazzare un tutt’altro che leggiadro uccellino attraverso un percorso ostacolato da tubi stile Super Mario che sbucano dal suolo e dal cielo. Dopo meno di un anno, lo sviluppatore decise di rimuovere Flappy Bird dagli store nonostante i 50.000 dollari di ricavo quotidiano tirando in ballo un forte stress procurato dal successo del gioco. Da quel momento, è stata un’esplosione di cloni fino al curioso progetto di Neil, che l’ha trasformato in una sorta di notifica interattiva per Mac. Si può muovere l’uccellino a colpi di clic del mouse o del trackpad.

Who says you can’t play games on a Mac 😌 pic.twitter.com/GNVDUd59bQ — Neil Sardesai (@neilsardesai) February 19, 2021

Non è la prima volta che lo sviluppatore riesce a nascondere un videogioco storico all’interno di una delle interfacce grafiche del Mac. In passato aveva prima creato un’icona giocabile per il dock con il glorioso Pong e dunque traslato il celebre Dino Runner del browser Chrome all’interno della barra dei menu posizionata lungo la parte superiore dello schermo.

A quando Avventura nel Castello per il Terminale del Mac?