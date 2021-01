Il mitico musical Spamalot dei Monty Python diventerà un film

La Paramount ha acquisito i diritti e assegnato la regia al re dei coreografi Casey Nicholaw, che ha già contribuito al successo del musical originale. Tra i produttori figura Eric Idle, creatore e sceneggiatore dello spettacolo

Non tutti sanno che se oggi utilizziamo il termine spam per riferirci alla quantità spropositata di messaggi indesiderati, inopportuni e insistenti che riceviamo ogni giorno, una parte del merito è dei Monty Python. La mitica troupe comica britannica, infatti, popolarizzò il termine grazie alla serie tv Monty Python’s Flying Circus: in un episodio del 1970 una cameriera piuttosto pressante continuava a proporre ai suoi avventori lo Spam (contrazione di spiced ham), prosciutto pressato in scatola. Il termine ritornerà nella storia di questi comici, in quanto il musical tratto dal loro film-capolavoro Monty Python and the Holy Grail del 1975 s’intitola proprio Spamalot. E dopo quasi 20 anni di repliche a Broadway e nei teatri di tutto il mondo, ora lo spettacolo è diretto nelle sale.

Dopo svariati tentativi di adattamento cinematografico da parte della Fox negli anni scorsi, è ora la Paramount ad aver acquisiti i diritti. Casey Nicholaw, il veterano fra i coreografi di Broadway che ha lavorato, oltre allo stesso Spamalot, ad altri successi come The Book of Mormon, Aladdin e Mean Girls, è stato designato come regista; mentre fra i produttori figurerà anche Eric Idle, creatore nonché sceneggiatore dello spettacolo. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda il cast. Nel film originale comparivano i membri più significativi del team comico, quali Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman e lo stesso Idle; nella versione teatrale, invece, per anni il protagonista è stato Tim Curry, noto per aver interpretato i film Rocky Horror Picture Show, It e Mamma ho riperso l’aereo (nell’edizione italiana del 2017, invece, il suo ruolo era toccato a Elio delle Storie Tese).

Sia la pellicola del 1975 sia l’adattamento teatrale erano una parodia del ciclo di re Artù, che riscriveva le leggende dei cavalieri della Tavola rotonda e le ambientazioni dell’Inghilterra medievale infarcendola di nonsense, fraintendimenti, critiche sociali e umorismo dark. Sebbene alcuni membri originali del gruppo stesso dei Monty Python abbiamo espresso le loro riserve sulla qualità del nuovo musical, Spamalot si è rivelato un successo clamoroso, guadagnando oltre 175 milioni di dollari solo nel primo ciclo di repliche. Al momento non c’è la data ufficiale di uscita del film.