il-mod-che-trasforma-la-ps2-in-una-mini-psp

Ancora un formidabile mod appare su Twitter e questa volta la protagonista è la gloriosa Ps2 di Sony, una delle console più vendute di sempre. Il ben noto GingerOfOz ci ha lavorato duramente per due mesi, prima dissezionandola e poi riassemblandola in un corpo estremamente compatto e portatile. Inutile specificare che il tutto funziona proprio come una normale Playstation 2 tradizionale.

“Dopo due mesi in cui questo oggetto mi ha consumato la vita, sono entusiasta di svelare finalmente la PS2 Eclipse. Una console PS2 racchiusa in un dispositivo tascabile in stile Nintendo Switch“, ha twittato il creativo e YouTuber, che si è poi addentrato nella descrizione del lavoro di fino mostrando anche come ha organizzato la componentistica interna per racchiuderla in un ingombro davvero esiguo.

Here's a peek into what the internals look like: pic.twitter.com/GZjGFv6jvb — GingerOfOz (@GingerOfMods) August 5, 2021

Soprannominata Eclipse, questa versione miniaturizzata e resa portatile della Ps2 ospita la scheda madre originale, che è stata infatti conservata quasi integralmente, ritagliandola solo per esigenze di spazio. Lo chassis è stato naturalmente realizzato ad hoc tramite una stampante 3D mentre il resto dei componenti è una sorta di frankenstein tech visto che oltre a un display standard da 5 pollici a risoluzione 480p, circuiteria e batterie varie, sono presenti pulsanti presi dalla portatile PlayStation Vita e joystick da una Nintendo Switch. A completare il quadro, altoparlanti, jack per le cuffie e un indicatore sul livello della batteria che sono stati messi a punto dallo stesso GingerOfOz.

Come va questo dispositivo che non è un banale un emulatore quanto una vera e propria Ps2 modificata? Lo stesso creatore riconosce che ogni tanto c’è qualche problema con i controller e il caricamento dei titoli – che avviene via usb – non è proprio lampo, ma viene promessa la compatibilità con circa 4000 giochi e l’autonomia della batteria è di circa due ore e mezza. Un ottimo lavoro artigianale, che sarà migliorato con successivi aggiornamenti software.

Ovviamente, non è prevista una commercializzazione. Altri mod mirabili visti di recente sono quelli di una Nintendo Wii compattata in un Game Boy e un N64 reso tascabile.

