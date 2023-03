il-modo-migliore-per-far-utilizzare-i-laboratori-agli-studenti:-suggerimenti-operativi-e-norma-vigente.-con-regolamento-da-scaricare

I laboratori, in generale parlando, sono luoghi fisici (oltre modalità di intervento didattico e di approccio educativo e formativo) riservati alle lezioni per classi o gruppi di utenti relativamente: all’attività didattica curricolare; alla formazione on-line prevista da progetti e-learning; ai corsi di formazione autorizzati; ad utilizzi didattici extracurricolari (tesine d’esame, ricerche guidate). In tutti questi casi, l’attività deve svolgersi sempre e alla presenza di un docente responsabile che è tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso dei PC da parte degli utenti.

