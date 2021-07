il-momento-avverso-di-meghan-markle:-dramma-silenzioso,-non-tutti-lo-sanno

Il terribile dramma vissuto da Meghan Markle negli anni dell’adolescenza: la lotta per sentirsi a proprio agio e il bullismo subito a scuola.

Il momento avverso di Meghan Markle: dramma silenzioso, non tutti lo immaginano (Getty Images)

Bellissima e affascinante, Meghan Markle è una delle donne più glamour del mondo. Da quando il principe Harry la presentò al mondo come la donna con cui avrebbe creato una famiglia, il volto dell’ex attrice statunitense è diventato simbolo di moda e stile.

Un’unione d’amore che ha fatto sognare tutti, ma che come tutte le belle favole non ha mancato di avere i suoi lati oscuri come i presunti dissapori della coppia di duchi col resto della Royal Family. Tali dissapori sono stati oggetto principale dell’intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey nella quale Meghan ha rivolto pesanti accuse ai Reali inglesi.

Non tutti immaginano però che nonostante tanta bellezza, la moglie di Harry non è sempre stata a proprio agio col suo corpo. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, Meghan ha sofferto moltissimo in passato per via del suo rapporto difficile col cibo. Durante l’adolescenza, che la duchessa definisce sul suo blog “tremendamente difficile”, e fino a qualche anno fa ha fatto molta fatica ad accettarsi.

E’ passata per un numero infinito di diete e a scuola è stata vittima di bullismo: lo racconta lei stessa nel 2014 sul suo blog, “The Tig”, in occasione del suo 33esimo compleanno. “Ci vuole tempo per essere felice. Per capire come volersi bene. Non basta scegliere la felicità, devi riuscire anche a sentirla. I miei 20 anni erano tremendi: una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di essere alla moda e dire sempre cose intelligenti”, scriveva la Markle il 4 agosto 2014.

Meghan Markle e il razzismo subito al liceo: il dramma di quegli anni

Prima dei 24 anni, anno della sua rinascita e dell’inizio della sua carriera di attrice, Meghan ha fatto fatica a trovare la serenità. Raccontava sul suo blog che da adolescente lottava per farsi accettare anche per le sue origini: “Nel mio liceo esistevano dei gruppi distinti dal colore della pelle e dall’etnia: c’era il gruppo delle nere e quello delle bianche, quello delle filippine e quello delle latine. Io essendo birazziale, non entravo in nessun gruppo”.

All’orario del pranzo preferiva occuparsi di riunioni: “Facevo parte del club francese, del corpo studentesco, di qualunque cosa era in programma tra mezzogiorno e l’una. Non per essere più coinvolta, ma per evitare di dover mangiare da sola”.

Il momento difficile di Meghan Markle: dramma silenzioso, non tutti lo sanno (Getty Images)

Un retroscena doloroso che nessuno avrebbe immaginato.