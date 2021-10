Il momento giusto per acquistare i regali di Natale è adesso

Saremo in grado di dedurre dai libri di storia ogni momento cruciale della pandemia a seconda di quale prodotto indispensabile sia stato di difficile reperibilità. All’inizio abbiamo faticato a fare scorte di farina da panificazione, dispositivi di protezione individuale e carta igienica. Con il passare del tempo, manubri, biciclette, schede video e ludoteche per bambini hanno raggiunto prezzi esorbitanti o sono diventati semplicemente impossibili da reperire.

Con l’avvicinarsi del secondo periodo di feste natalizie in pandemia, ritardi e ammanchi di scorte persistono tristemente, disseminati lungo la catena dei rifornimenti. Messa di fronte alla carenza di chip per computer, la Toyota ha operato tagli alla produzione. Le imprese edili non riescono a ottenere materie prime e manodopera. Non ci sono i container per le spedizioni. A maggio ho ordinato un nuovo comodino per la camera da letto di mia figlia e la consegna non è prevista prima di dicembre.

Grazie alle generose politiche di spedizione e reso di aziende come Amazon, ci siamo abituati alla consegna instantanea dietro la porta di casa di qualsiasi oggetto di cui abbiamo bisogno. Non è più questo il caso. Qui a Wired stiamo già cominciando a produrre le vetrine natalizie annuali. E per farvi un favore personale, cari lettori, vi raccomandiamo di cominciare a fare i vostri acquisti natalizi… già da adesso.

Quali settori se la passano peggio?

Pressoché ogni settore ha subito l’impatto provocato dalle carenze nella catena dei rifornimenti, tuttavia, alcune condizioneranno più di altre lo shopping natalizio.

I chip dei computer sono stati di difficile reperibilità per tutto il periodo della pandemia. Come vi abbiamo spiegato all’inizio di quest’anno, qualsiasi dispositivo in vostro possesso è costruito con microprocessori specifici che vengono prodotti da fabbriche specializzate. Le aziende che producono questi microprocessori (per inciso, la mia dolce metà lavora presso una di queste), non possono modificare repentinamente la catena di produzione: il loro flusso di lavoro impiega mesi, se non anni, per manovrare e incrementare la produzione.

Quasi ogni impresa di rilievo ci ha assicurato di poter risolvere in tempo per le feste natalizie i problemi con la rispettiva catena di rifornimento. Tuttavia, tali presunte certezze sono smentite dal fatto che la distribuzione di svariati prodotti di punta è tuttora in forse. Per esempio, l’Apple Watch viene lanciato quasi sempre in concomitanza con il nuovo iPhone, tuttavia quest’anno uscirà più in là nel corso dell’autunno a causa dei ritardi nella produzione. Il Google Pixel 5A è disponibile solo in un colore e in un formato e viene venduto solo in Giappone e negli Stati Uniti. Se avete messo gli occhi su un gadget in particolare, probabilmente questo non è l’anno migliore per aspettare gli sconti del Black Friday.

La pandemia di Covid-19 ci ha costretti in casa e spinto a leggere più libri. Per quelli che non si sono ancora convertiti al Kindle, i libri in formato cartaceo saranno di più difficile reperibilità. I produttori di carta hanno ridotto la scala delle proprie attività a causa della variante Delta, e una carenza di materia prima sta ritardando la produzione di svariati prodotti, dalle buste da lettera alle shopper in carta. Se avete intenzione di spedire cartoline natalizie o regalare una copia dell’ultimo romanzo di Becky Chambers, meglio non aspettare.

A risentire della carenza di container per le spedizioni sono state particolarmente le aziende che si affidano alla fabbricazione estera; questo implica che i giochi per bambini fatti di plastica, come le bamboline LOL Surprise, sono bloccate nei porti oltreoceano. La Casa Bianca ha recentemente nominato un delegato portuale per appianare i problemi legati alle barriere logistiche delle spedizioni internazionali. Tuttavia, è improbabile che gli effetti si faranno sentire per le feste natalizie.

I nostri migliori consigli per gli acquisti

Noi dello Staff gadget siamo più o meno compratori professionisti. Mentre ci accingiamo a pianificare la nostra copertura del periodo festivo, vi regaliamo qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Iniziate presto. Dopo aver letto questo articolo cominciate a buttare giù una lista. Anche noi amiamo il Black Friday, ma questo non è l’anno per aspettare i super sconti dell’aspirapolvere Dyson da regalare o del nuovo iPhone su cui avete messo gli occhi. Potrebbe non venirvi consegnato per le vacanze o potrebbe risultare esaurito nell’immediato futuro.

Siate realistici. Anche noi ci entusiasmiamo quanto qualsiasi altro consumatore quando esce un nuovo fantastico articolo. Tuttavia molte aziende produttrici, come Google, stanno già controllando l’inventario per assicurarsi di avere sufficienti scorte di articoli. Non fissatevi su un colore o modello specifico. Prodotti di punta, come i classici maglioni a girocollo o i jeans, saranno più facili da reperire.

Fate una verifica presso i rivenditori. Le catene di negozi al dettaglio e sì, anche Amazon, sono in grado di aggirare il problema della congestione del traffico portuale noleggiando mezzi di trasporto e affidandosi a navi da carico o velivoli a seconda del caso, oppure acquistando aeroplani. Se avete puntato un prodotto altamente specifico, potete aumentare le possibilità di riceverlo per tempo ordinandolo da un grosso rivenditore.

Controllate le date delle consegne. Le aziende produttrici e quelle che mettono a disposizione i container non sono gli unici anelli deboli della catena. Qui a Wired abbiamo parecchi conti in sospeso con i fattorini che lanciano i pacchi come stellette ninja. Tutti i corrieri che fanno consegne sul territorio quest’anno hanno sofferto per la mancanza di personale. Portate pazienza e lasciate una mancia quando potete.

Limitatevi allo shopping nazionale o locale. Il modo migliore per assicurarvi che i vostri cari ricevano il regalo che avete scelto per loro è che andiate a prendervelo di persona. È l’anno perfetto per recarsi al vostro negozio di giocattoli o alla vostra libreria sotto casa con qualche settimana di anticipo. Scegliete tra i vostri negozi preferiti oppure andate su Etsy e filtrate la ricerca per nazione o codice postale.

