Il mondo che cambia anche i Tartufi bianchi e tartufi neri possono essere acquistati dai rivenditori on line in B2Btruffle.com

Salve, sono Roberto Ugolini, fondatore della società Truffleat srl che opera da più di 10 anni nella commercializzazione di tartufi freschi e prodotti esclusivi italiani di alta qualità, con e senza tartufo.

Il mercato del tartufo è in forte espansione, con un trend di crescita di almeno il 12% all’anno.

La nostra azienda si occupa della fornitura di prodotti gastronomici per il canale Horeca e Retail: condimenti, sale, salse, snack, olio extravergine di oliva, pasta, con e senza tartufo.

In Italia, è noto che ogni regione custodisce i propri tesori per la sua cucina. Ogni ingrediente conta, non solo lo chef e i segreti della nonna!

Sono andato io stesso alla ricerca di questi tesori, uno per uno, incontrando personalmente ogni produttore, assaggiando così ogni prodotto per testimoniarne la sua bontà, e realizzare poi le due linee esclusive che sto per presentarLe.

Le proponiamo due linee di eccellenza italiana, la prima dedicata agli amanti del tartufo “LINEA TRUFFLEAT” e la seconda per gli appassionati di cucina italiana d’eccellenza “LINEA UGOLINI“.

Linea TRUFFLEAT – Punto d’incontro degli amanti del tartufo: prodotti esclusivi a base di tartufo, 100% qualità, e inebrianti tartufi freschi venduti al chilo. La nostra azienda spedisce tartufi freschi tramite corriere DHL, accuratamente confezionati nel rispetto della catena della freschezza. Etichettati con garanzia di qualità e provenienza.

Linea UGOLINI – Esclusive bontà tradizionali italiane: Una vasta gamma di prodotti 100% italiani, accuratamente selezionati in base alla loro qualità e peculiarità uniche, preparati secondo la tradizione regionale.

Puoi visualizzare i nostri cataloghi e i nostri listini con i prezzi al consumo (per l’INGROSSO ci sono prezzi personalizzati) scaricando il PDF in bassa o alta risoluzione, ai seguenti link:

Se sei interessato a uno qualsiasi dei prodotti TrufflEAT® e vorresti discutere di una possibile impresa commerciale, contattaci.

TrufflEAT® è stata fondata in Thailandia nel 2010, in collaborazione con il produttore italiano Urbani Tartufi, di cui importa i prodotti del catalogo con una licenza autorizzata dalla Food and Drug Administration. Ha sede in Italia e Thailandia. TrufflEAT® rappresenta oggi l’eccellenza delle aziende italiane che raccolgono e producono prodotti al tartufo, uno dei prodotti italiani più prestigiosi. Commercia anche una linea di prodotti a marchio proprio in tutto il mondo tramite e-commerce, privati e negozi in franchising. Presto un TrufflEat® Bar & Shop a Roma, Italia.

Cordiali saluti e a presto,

Franchising – TrufflEAT®

Roberto Ugolini

Fondatore e Global Sales Director

Email: global@truffleat.com

WhatsApp: +393476398457