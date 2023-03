Alexander Jansson è un artista svedese che si occupa di illustrazione, grafica e animazione. Il suo stile è molto fantasioso e stravagante, una combinazione di mezzi tradizionali e digitali come dipinti, fotografie, disegni e oggetti 3D.

Il mondo fantastico di Alexander Jansson: l’artista svedese che ha conquistato il mondo dell’illustrazione

Ha lavorato con case editrici come Random House, Scholastic, Bloomsbury, Clarion, Houghton Mifflin Harcourt, Penguin, Pearson e Roaring Brook, e ha collaborato anche con artisti del calibro di The New York City Ballet, Disney e Weekly Reader.

I suoi mondi fantastici sono abitati da creature misteriose e affascinanti come elfi, troll e altre creature sconosciute. Il suo stile non include creature malvagie come mostri, draghi, streghe e spiriti maligni, ma il suo mondo affascina comunque. Osservando le sue illustrazioni si possono notare piccoli dettagli strabilianti che possono richiamare alla mente il grande maestro del surrealismo Salvador Dalì.

In sintesi, Alexander Jansson è un artista versatile e talentuoso che ha creato un mondo fantastico e affascinante popolato da creature misteriose e affascinanti. Il suo stile stravagante e fantasioso ha catturato l’attenzione di molte case editrici e artisti di fama internazionale.

Il mondo fantastico di Alexander Jansson / Fabio Musicco / AI Art: Fenix Castagna

