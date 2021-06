il-museo-a-misura-di-instagram,-ad-amsterdam

Si chiama Wondr Experience e si trova ad Amsterdam: da poco ha anche inaugurato una spiaggia tutta rosa, che nemmeno a dirlo fa impazzire gli instagramer

Colori pastello, atmosfere fiabesche e tanti spot per scattare un selfie perfetto. Se amate Instagram, allora Wondr è una meta dove prima o poi dovrete approdare. Ad Amsterdam, il museo offre esperienze e spazi ideali per scattare immagini a prova di social. Aperto poco prima dell’inizio della pandemia, Wondr da giugno ha anche inaugurato una nuova sezione: il Pink Beach Bar.

L’idea di realizzare una spiaggia stile tropicale ad Amsterdam è venuta alla fondatrice Sarah Mendes: lo spazio in questione si trova a pochi passi dalla stazione principale della capitale ed è una terrazza di circa 300 metri quadrati. Perdersi fra le simmetrie e gli abbinamenti cromatici fanno di questo posto il paradiso degli instagramer. I colori tenui, seppur diversi, ricordano l’atmosfera del Bar Luce di Fondazione Prada a Milano.

Posti del genere, però, sono sempre più frequenti. Cambiando il rapporto dell’utente con l’arte (e, quindi, la possibilità di immortalarla), le esperienze arrivano sul mercato culturale come occasioni perfette di visita e scatto. In un articolo che passa in rassegne esempi simili – come il Museo del gelato a New York o la Color Factory di Huston – la rivista Art Critique si chiede proprio quale sia l’impatto dei cosiddetti Instagram Museums sul mondo dell’arte.