Il Museo EPIC di Dublino è la principale attrazione turistica d’Europa

La storia e la cultura degli irlandesi non si scoprono solo viaggiando nelle loro terre, ma anche attraverso un meraviglioso museo, l’Epic, recentemente premiato come principale attrazione turistica d’Europa. Perfetto se amate non solo l’Irlanda ma anche gli irlandesi.

Il Museo della diaspora irlandese, infatti, permette ai turisti di vivere un’esperienza immersiva nella zona portuale di Dublino, di compiere un viaggio ascoltando le mille storie degli irlandesi emigrati in tutto il mondo, sia dai primi insediamenti a quelli più attuali. Il tutto da scoprire in ben oltre 20 gallerie tematiche attraverso display interattivi, musica e immagini.

Dall’arte alla letteratura, dalla musica alla danza e al design: questo museo raccoglie oltre 300 storie di irlandesi diventati famosi nel mondo. Questa affascinante struttura, inaugurata nel 2016, ha già ottenuto numerose nomination e vittorie, tra cui un TripAdvisor Travellers ‘Choice Award 2017 e 2018’, ed è stato raccomandato come una delle attrazioni imperdibili di Dublino da autorevoli riviste del settore viaggi. Insomma, una meta davvero da non perdere per chi ha scelto di trascorrere una vacanza nella bella Dublino.

Si pensi solo che il museo è stato votato come attrazione principale d’Europa, battendo la concorrenza della Torre Eiffel, del Colosseo e della Sagrada Familia. Progettato dalla società di design londinese Event Communications, è ospitato in uno splendido magazzino a volta del XIX secolo.

Una location stupenda che si trova nel cuore dei Docklands di Dublino, il nuovo quartiere di tendenza per tutti i viaggiatori. Un luogo legato al mondo del tech e del design, con palazzi moderni in cui oggi trovano sede aziende come Google ad Amazon.

Si pensi che in passato questo luogo era una palude e, a guardarlo oggi, di progressi ne ha fatti davvero moltissimi. Anzi, è diventato uno dei quartieri più innovativi e trendy, altamente desiderato dai giovani. Qui, oltre all’Epic Museum, si possono ammirare edifici di alto livello come il Bord Gáis Energy Theatre, un teatro progettato da un famoso architetto e la 3Arena dove si tengono alcuni dei più importanti concerti di Dublino. Tra architetture, musei e negozi all’ultima moda vale la pena godersi anche un viaggio in traghetto sul fiume, a bordo del Liffey Ferry no. 11 o dello Spirit of Docklands. Un’esperienza da non perdere.