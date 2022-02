il-nord-europa-contro-il-lupo.-l’italia-un’oasi,-ma-“serve-sensibilizzare-sulle-ragioni-degli-allevatori”

La Norvegia stava per concedere la licenza di caccia contro 50 lupi degli 80 che si pensa vivano nel Paese, a seguito delle richieste di cacciatori e allevatori. Gli animali, è bene precisare, si trovano in un’area naturale riservata proprio alla protezione dei predatori, e sono stati salvati dalla sentenza di un tribunale mobilitato dagli ambientalisti. La crisi è diffusa, e comprende l’Italia, dove però i lupi sono ben al di fuori delle zone protette, e si possono trovare ormai ovunque nella penisola: è in corso il primo censimento ufficiale da parte dell’Ispra, ma in modo fortemente sottostimato, si pensa che sarebbero almeno 1.500-2.000 i lupi nel nostro territorio, diffusi in 17 regioni (su 20) e due province autonome. Questo tanto per avere un termine di paragone con i Paesi del Nord Europa, estremamente più reticenti all’ipotesi di reintrodurre questo predatore. A gennaio, gruppi di conservazione in tutta Europa hanno fatto appello all’UE affinché intervenga contro l’abbattimento della popolazione di lupi soprattutto in Norvegia, Svezia e Finlandia, sostenendo che le nazioni nordiche stanno creando l’ambiente più ostile per i lupi nell’Europa occidentale e violando le leggi che proteggono la specie. Venerdì scorso, per lo stesso motivo, anche la Finlandia ha sospeso le licenze per uccidere tre branchi di lupi. Tutto questo considerato che il lupo è nella “lista rossa” norvegese degli animali in via di estinzione. È dunque solo la normativa comunitaria che impedisce al momento al Nord di eliminare completamente questo ospite indesiderato. In Germania, c’è stato un dibattito sull’impatto del predatore sull’agricoltura e anche nel Regno Unito ci sono accese discussioni sull’opportunità di reintrodurli.

Photo by Darren Welsh on Unsplash

“La decisione norvegese sembrava eccessiva anche per i rigidi criteri scandinavi”, commenta Spartaco Gippoliti, esperto conservazionista “eterodosso”, come ama definirsi. “Il problema dei grandi carnivori non può però ridursi a una battaglia legale”. Gippoliti nel 2018 ha pubblicato un lavoro insieme a colleghi di tutto il mondo sulle criticità nell’esportare il modello europeo di conservazione dei grandi predatori. “A ben vedere questo modello non funziona nemmeno in tutta Europa ed è urgente una revisione delle strategie, con un vero coinvolgimento paritario di tutti i portatori di interesse: e quindi anche il mondo rurale che ‘paga’ a proprie spese la presenza del lupo”. Se è facile giudicare positiva la reintroduzione di un predatore in natura nella teoria, meno facile lo è per chi ci abita a contatto o ci lavora. “Osservo che la questione ‘animali’ è oggi – da tempo – in mano a un’influente minoranza che persegue il rewilding del vecchio continente, visione che ambisce a un romantico ritorno alle origini (quali?) senza chiarire quali conseguenze ne scaturirebbero a livello economico e sociale, probabilmente assai gravi per Paesi come l’Italia”. Insomma, “ci sono moltissime variabili che vanno considerate. C’è una differenza anche tra chi alleva animali in luoghi chiusi, magari in piccoli recinti (e dunque non si lamenta del lupo), e chi invece porta gli animali sulle montagne, e ha difficoltà a creare recinzioni efficaci”. La cosa più importante da evitare è che il dibattito venga gestito da chi non ha mai fatto questo lavoro, e tende a banalizzare il problema. “Ad esempio, nella teoria, lo Stato ripaga gli allevatori per i capi persi a causa dei lupi, ma risolvere tutto così è una semplificazione grave, che non tiene conto della psicologia di chi fa questo lavoro e non è un semplice operaio finanziato dallo Stato, che si disinteressa di quel che succede ai propri animali”.

