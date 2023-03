“Il nostro pubblico è fondamentale Continuate a darci la carica”

Eroe di Coppa Cev, protagonista anche nei suoi primi play off da titolare, è Giovanni Sanguinetti a presentare la seconda sfida dei quarti a Piacenza: “Questo play-off non è partito come mi sarei aspettato perché nei primi due set la partita è stata secondo me abbastanza lenta e spezzata dagli errori – racconta il centrale partendo da gara 1 –. Loro inizialmente hanno sbagliato molto in battuta e questo ci ha dato una mano, sicuramente da gara 2 il ritmo sarà diverso. Piacenza batterà certamente meglio. Penso che il loro livello si alzerà nelle prossime gare, ma vogliamo alzare anche il nostro. Giocare in casa la prima dei play-off era molto importante e il lavoro svolto durante la regular season ce l’ha permesso, il nostro pubblico è un fattore fondamentale”. APPELLO GABANA. A proposito di pubblico, è di ieri l’accorato appello della presidente Giulia Gabana per riempire il palasport innanzitutto in occasione di gara 3 e della finale di Coppa Cev: “Abbiamo bisogno di tutto il calore possibile del nostro pubblico – attacca la lettera della Gabana –. Sono queste le parole che continuano a rimbalzarmi in testa da domenica sera. Abbiamo fatto un percorso bellissimo nel corso di questa stagione e voi siete stati sempre al nostro fianco: quello che ogni giorno facciamo tutti è anche per voi, soprattutto per voi! Domenica è iniziata la fase più delicata, ma anche la più bella. Sarà un percorso speriamo molto lungo, certamente difficile e oggi sono qui a chiedervi di sostenerci come sempre avete fatto, più calorosi che mai e più numerosi che potete! Perché quando il tempio del volley è stracolmo di tutti voi… tutto può succedere!”.

Vittorio Ferla