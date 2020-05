ROMA – Chi sperava di proseguire nel caso di morti e contagi senza scossoni, purtroppo sarà deluso per i dati diffusi oggi: il numero di vittime quotidiane torna sopra le 100 unità e il numero dei nuovi contagi aumenta per i dati della Lombardia, che raddoppia in un solo giorno. Dei 584 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 384 nuovi positivi (il 65% dei nuovi contagi di oggi).

L’incremento di casi è di 73 casi in Piemonte, 16 in Emilia Romagna, di 12 in Toscana, di 39 in Liguria e di 11 nel Lazio. Tutte le altre regioni ne hanno meno di dieci, zero contagi nelle Marche, Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Basilicata.

Oggi non si registrano vittime nelle Marche e in Abruzzo, Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Il bollettino del 27 maggio: tutti i dati

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 231139.