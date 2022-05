Il nuovo CEO del gruppo Ethereum NFT Doodles sarà un dirigente di Billboard

Il dirigente di Billboard, Julian Holguin si unisce al collettivo di Ethereum NFT Doodles con l’incarico di CEO

Julian Holguin, ex dirigente di Billboard, si unirà con il ruolo di nuovo CEO al collettivo di Ethereum NFT Doodles. Una notizia che arriva direttamente da Doodles attraverso un annuncio su Twitter nella giornata di ieri, venerdì 6 maggio.

Julian Holugin ricopriva in precedenza il ruolo di presidente di Billboard, ed ora si unisce al gruppo di Ethereum NFT Doodles, come si legge nel tweet pubblicato ieri stesso. “Julian lavorerà a fianco del gruppo per espandere l’IP di Doodles attraverso la musica, i giochi e l’intrattenimento, integrando profondamente la cultura nel prodotto”.

Un incarico sicuramente adeguato alla carriera decennale di Holugin nell’industria della musica e dell’intrattenimento. Nel corso dei 10 anni che ha speso nell’industria musicale come produttore di classifiche per il sito web Billboard, Holugin ha ricoperto il ruolo di vicepresidente delle partnership dei brand, e vicepresidente senior delle entrate e delle partnership, arrivando poi ad occupare la poltrona di presidente a partire dal 2021.

We’re thrilled to announce Julian Holguin, @jholguin, as the new @doodles CEO. Julian will work alongside the founders to expand Doodles IP throughout music, gaming, and entertainment, while deeply integrating culture into the product. — doodles (@doodles) May 6, 2022

Lo stesso Holugin ha pubblicato un tweet dopo l’annuncio del suo ingresso nel collettivo di Doodles. “Entusiasta di unirmi a Tulip, Poopie e Burnt Toast @doodles” ha scritto l’ex dirigente di Billboard, che ha poi aggiunto di avere grandi progetti. “La fase 2 inizia ora, preparatevi” ha poi annunciato Holugin.

Cos’è Ethereum NFT Doodles

Doodles è una collezione di 10.000 non-fungible tokens, meglio conosciuti come NFT, basati su catena Ethereum che è stata lanciata nell’ottobre 2021 da Evan Keast, Scott Martin e Jordan Castro.

Gli NFT, come abbiamo visto meglio nell’approfondimento dedicato che puoi leggere cliccando qui, sono atti basati su blockchain che garantiscono diritti su altri asset, e nel caso specifico dei Doodles parliamo di una serie di umani animati, scimmie, fiamme viventi, gatti, scimmie e scheletri.

Oggi i Doodle hanno un prezzo minimo per l’acquisto nella modalità del “compra subito” che si aggira su OpenSea intorno ai 22,5 ETH che corrispondono ad approssimativamente 60.000 dollari.

Cos’è e cosa fa il collettivo di Doodles

Veniamo quindi al collettivo di Doodles in cui è appena entrato con il ruolo di CEO Julian Holguin. I titolari di NFT possono infatti prendere parte al coordinamento della tesoreria del gruppo e hanno diritto di voto sulle campagna future.

Questo rende di fatto Doodles un DAO, cioè una community online non gerarchica composta da membri che usano strumenti di tecnologia Web3 per organizzare il controllo del gruppo tra di loro. Un DAO utilizza quindi i token per incentivare i propri membri a governare il processo decisionale del gruppo.

