il-nuovo-corto-dei-simpson-dedicato-a-star-wars-(e-il-prossimo-a-marvel)

La piccola di casa, Maggie, è la protagonista di un’avventura che la catapulta nell’universo di Guerre stellari. E presto potrebbe immergersi anche fra i supereroi Marvel. Che la forza sia con lei

La forza di un impero come Disney? Avere a disposizione numerosissimi franchise da sviluppare. E anche da incrociare in crossover (per la gioia dei fan di diverse generazioni). L’ultimo in ordine di tempo è Maggie Simpson: Il risveglio della forza dopo il pisolino. I più attenti avranno notato che, in occasione dello Star Wars Day celebratosi ieri 4 maggio, nel catalogo dello streaming Disney+ è apparso questo corto animato firmato dal team creativo dei Simpson, ma che attinge dalle atmosfere e dai personaggi della saga Lucasfilm.

Nel cortometraggio Marge Simpson lascia la piccola Maggie in un asilo molto, molto lontano: in realtà si trova ancora a Springfield, ma al suo interno accadono cose particolari, come panini affettati con la lightsaber e bambini indisciplinati messi a riposare in lastre di grafite. Separata dal suo ciuccio, Maggie affronta un viaggio avventuroso (anche se microscopico) per recuperarlo: dalla sua parte ha il simpatico droide tondeggiante BB-8, la spada laser con la quale battere la sua arcinemesi e il bambino dal monociglio Gerald, che qui assume fattezze che ricordano da vicino quelle di Darth Maul.

Non è la prima volta per la piccola di casa Simpson essere protagonista di avventure indipendenti: la prima, The Longest Daycare, del 2012, è stata anche candidata all’Oscar come Miglior cortometraggio animato; mentre più di recente abbiamo visto Playdate with Destiny. Non è escluso che presto, dopo Star Wars, la stessa bimba potrebbe essere protagonista anche di un crossover con il mondo Marvel, altra preziosa property Disney: “Esattamente come sono stato ispirato da Star Wars per oltre 40 anni, sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel”, ha dichiarato Al Jean, produttore esecutivo de I Simpson, facendo intendere che il prossimo corto in lavorazione potrebbe essere proprio su questo. “Non dirò che cos’è, ma è molto emozionante per diverse ragioni. Il nostro unico obiettivo è attraversare tutti i tasselli Disney+, da Star Wars a National Geographic, e piantare il nostro semino ovunque”.