Il nuovo fidanzato di Taylor Mega è Vittorio Scala, ex pizzaiolo ora nel mondo dei beni di lusso

Ha un nome l’uomo apparso accanto a Taylor Mega di recente. Protagonista di un video in piscina nel quale compare abbracciato all’influencer e di alcune delle foto postate dalla donna sui social, il nuovo presunto fidanzato della giovane celebrity e prezzemolina televisiva si chiama Vittorio Scala, meglio conosciuto come “Mr Scala”. Ma chi è l’uomo che sembrerebbe avere conquistato il cuore dell’influencer al punto da indurla a esibire le loro foto sui social?

Chi è Mr. Scala, l’uomo che compare accanto a Taylor Mega

Originario di Desenzano del Garda, Vittorio Scala è nato 38 anni fa. Ex pizzaiolo appassionato di vita notturna, racconta di essere riuscito a fare della sua passione per la vita notturna il suo lavoro. Diventato un pr, avrebbe collaborato con alcuni tra i più noti locali notturni d’Italia prima di avviare sul mercato una società – con un suo brand – che si occupa di night life e servizi, pubbliche relazioni, art direction, organizzazioni eventi e real estate. Sarebbe inoltre a capo di una seconda società che si occupa di patrimonio, gestione fondi e investimenti. Vive a Lugano dove, proprio in queste ore, è volata Taylor per un weekend prima di tornare a Milano. Il 28 giugno, Taylor e Vittorio erano insieme a cena un rinomato ristorante locale, un incontro esibito da entrambi a mezzo social network.

in foto: Vittorio Scala

Vittorio Scala: “Il mio guru è Flavio Briatore”

“Sogno nel cassetto? Seguire le orme del mio guru Flavio Briatore”, così si raccontava Vittorio Scala in un’intervista rilasciata qualche anno fa, molto prima dell’incontro con Taylor Mega che lo avrebbe reso popolare. Ma Taylor non è l’unica donna bellissima con la quale Mr. Scala ha vissuto una storia d’amore. Tra le sue ex fidanzate figura Juliana Nepomuceno, modella brasiliana che è stata il volto delle campagne pubblicitarie di alcuni brand famosi in tutto il mondo.