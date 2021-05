Il nuovo film di Cenerentola uscirà su Amazon Prime Video

Della regista di Pitch Perfect e New Girl Kay Cannon, con la popstar Camila Cabello e l’idolo Lgbt+ Billy Porter, questa versione live-action della fiaba classica salterà le sale per arrivare direttamente in streaming

Non è stata una settimana facile per le fiabe. E anche i loro adattamenti per il grande schermo stanno incontrando qualche difficoltà. L’uscita della nuova versione live-action di Cenerentola prodotta da Sony, per esempio, è slittata. È di queste ore, però, la notizia che Amazon Prime Video sta chiudendo un accordo per ospitarla direttamente in streaming, saltando quindi il passaggio nelle sale. Secondo quanto riportato da Deadline, i termini dell’intesa ci sono per gli Stati Uniti e varranno con tutta probabilità anche per Europa e America Latina, mentre Sony conserverà i diritti per un’eventuale uscita cinematografica in Cina.

Il remake della storia della ragazza dalla scarpetta di cristallo è molto atteso, anche perché ha tutte le carte in regola per essere un successo sicuro. A guidare il cast nei panni della protagonista è la popstar Camila Cabello, al suo debutto sullo schermo, che firma anche alcuni brani della colonna sonora composta da brani pop iper contemporanei. Nel ruolo che fu della Fata madrina, c’è Billy Porter, l’attore che a partire dalla sua partecipazione in Pose sta sfidando ogni barriera di genere. Insieme a loro, Idina Menzel, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Missy Elliot e James Corden.

Della trama al momento si sa ancora poco: si tratterà di una specie di attualizzazione musical della classica fiaba di Cenerentola, con Camila Cabello nei panni di un giovane donna che, aiutata da Fab G (Porter), una versione no gender della fata, riuscirà a realizzare i suoi sogni. Non potrà ovviamente mancare il Principe azzurro (Nicholas Galitzine). Diretto dalla regista Kay Cannon (Pitch Perfect, New Girl), il live-action dovrebbe arrivare su Amazon Prime Video prima della fine del 2021.