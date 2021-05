il-nuovo-frigorifero-modulare-personalizzabile-samsung-bespoke

La visione del colosso coreano raccontata da Hyesoon Yang, VP, Head of Customer Experience Team, Digital Appliances Business

In occasione dell’evento Bespoke Home 2021, Samsung ha svelato grosse novità in ambito di elettrodomestici smart per la casa con l’espansione della gamma dei ben noti e premiati frigoriferi Bespoke assieme all’anticipazione del futuro lancio a livello globale del pacchetto Bespoke Kitchen votato a stile e vita connessa grazie a soluzioni di Internet delle Cose integrate. Il valore più prezioso è la personalizzazione: abbiamo avuto modo di approfondire la nuova filosofia del colosso coreano assieme a Hyesoon Yang, VP, Head of Customer Experience Team, Digital Appliances Business.

Vi avevamo parlato del progetto di frigorifero modulare Bespoke di Samsung già da Ifa 2019 e, più di recente, tra le migliori novità apparse nell’edizione solo digitale del Ces 2021 di Las Vegas. “Il progetto Bespoke nasce originariamente dal fatto che non esistano due case uguali e molti di noi sono alla ricerca di modi per personalizzare i propri elettrodomestici in base alle proprie esigenze – ci ha rivelato Hyesoon Yang – Quando abbiamo lanciato per la prima volta il frigorifero Bespoke, molti pensavano che fosse in anticipo sui tempi, quasi un azzardo. Ci siamo ispirati alle tendenze dei consumatori in quel momento e abbiamo visto un grande potenziale in un frigorifero personalizzabile che offre la flessibilità di cambiare il suo aspetto esterno, nonché la flessibilità per gli utenti di adattare l’unità, o le unità, alle proprie esigenze domestiche“.

Il frigorifero è spesso l’elemento che spicca più di tutti all’interno di una cucina, per via delle dimensioni, ma anche perché capita di acquistarlo non in serie con il resto degli elettrodomestici. Può diventare un tocco di colore oppure di stile differente. Tuttavia, è un acquisto (si spera) sul lungo termine: cosa fare in caso si debba muovere spazi differenti, ci sia un rinnovo dell’arredamento oppure semplicemente per i propri gusti che cambiano? “I modelli di frigoriferi su misura hanno un design modulare, il che rende conveniente per gli utenti modificare la configurazione per adattarsi ai vari cambiamenti dello stile di vita del consumatore nel tempo, ma anche in caso di trasloco in una casa diversa, ristrutturazione“.

Con un debutto pensato originariamente per il segmento Millennial, i dati raccontano che la gamma Bespoke abbia raggiunto anche altre fasce d’età e di consumatori. Samsung ha condotto sondaggi e raccolto pareri per comprendere meglio le esigenze dei potenziali utenti in questo presente in continuo mutamento per via del Covid-19: “Secondo il nostro recente sondaggio, oltre il 40% degli intervistati europei ha acquistato oggetti per rendere la propria casa un posto migliore, dall’inizio della pandemia. Il 31% da ora molta più priorità alla facilità d’uso e soprattutto in Italia si acquista in base alla propria idea di stile“.

Con gli spazi della casa che diventano multifunzionali per esempio con il salotto che si trasforma anche in palestra o ufficio in smart working, si è più votati a cercare oggetti funzionali, flessibili e belli da vedere. Le abitudini, sono cambiate: “Se ti alleni regolarmente in soggiorno, potresti cercare un modo per migliorare la qualità dell’aria e la circolazione. O forse hai iniziato a cucinare e ora hai bisogno di opzioni di refrigerazione flessibili per conservare vari prodotti freschi“. Altro particolare importante è la necessità di sanificare e igienizzare.

Come avviene, nella pratica la scelta e la configurazione del frigo Bespoke? “Abbiamo creato una serie di punti di contatto che abbracciano esperienze online e di persona. Gli acquisti online sono aumentati molto, compresi quelli degli elettrodomestici. Si può utilizzare il configuratore online su Samsung.com per selezionare il tipo di prodotto, il colore del pannello e le combinazioni desiderati per costruire e ordinare il loro frigorifero ideale con un’ampia gamma di opzioni di sfumatura, finitura e layout. Nei negozi fisici vengono mostrati i pannelli effettivi insieme ai kit di esperienza in modo che i consumatori possano effettivamente vedere i prodotti e i pannelli reali prima di effettuare l’ordine“. La personalizzazione è esterna, ma anche interna con la scelta del tipo di frigorifero: “In Europa, sono disponibili modelli su misura Monoporta e Monoporta Slim, nonché modelli di Combinato da 1,8 metri e 2 metri. Il Monoporta Combinato su misura può essere facilmente convertito in frigorifero o congelatore con il semplice tocco di un pulsante, per soddisfare le occasioni speciali o le esigenze stagionali“.

Un’esigenza che trova ancora più senso in questo periodo storico molto particolare che viene dopo un 2020 tra i più difficili del secondo dopoguerra e con un 2021 altrettanto delicato: “Nell’ultimo anno tutti gli aspetti della vita quotidiana sono stati stravolti: routine, abitudini e esigenze personali si sono evoluti. Anche la casa ha subito una trasformazione simile e, di conseguenza, i consumatori hanno cercato elettrodomestici che permettessero loro di massimizzare e personalizzare i loro spazi, sia nella forma che nella funzione. Lungo la strada, i consumatori hanno iniziato a scoprire nuovi punti deboli e hanno cercato più modi per migliorare la loro qualità di vita a casa, adattandosi alle norme in continua evoluzione. Ciò ha generato un maggiore desiderio di soluzioni per la casa più personalizzabili e personalizzate, ecco perché Samsung sta espandendo la gamma Bespoke ad altri elettrodomestici“.

Già, perché il futuro riserverà altri elettrodomestici della linea Bespoke pensati non solo per la cucina: “L’anno scorso è stato introdotto il microonde ed entro la fine dell’anno sarà il turno della lavastoviglie. Per altri ambienti casalinghi c’è il Bespoke AirDresser, con tecnologia Samsung JetSteam per disinfettare e deodorare i vestiti pur essendo delicato sui tessuti. E poi l’aspirapolvere senza filo Bespoke Jet e l’aspirapolvere robot intelligente Bespoke Jet Bot e il Jet Bot AI + con sensori LiDAR e 3D. In altri mercati usciranno un depuratore d’acqua modulare e intelligente o il nostro frigorifero Cube con moduli di stoccaggio interni modificabili“.