il-nuovo-look-dell’ipermercato-bennet-(ex-carrefour)

Bennet (Gruppo VéGé) riapre i punti di vendita, frutto di una recente acquisizione. Lo store di San Giuliano Milanese (ex Carrefour), situato in via Emilia, rientra in questo contesto. L’ipermercato è stato rimodulato sia nella superficie, passata da 7.300 mq a 5.100 mq, e nell’offerta, più ampia e diversificata, sia food che non food.

Il punto di vendita, rinnovato secondo lo stile Bennet, si presenta con un layout semplice e una distribuzione degli spazi che garantiscono chiarezza nelle scelte del cliente e velocità durante la spesa. Anche il pricing è allineato alle politiche dell’insegna che privilegia un rapporto qualità/prezzo improntato alla convenienza, a cui si affiancano le forti promozioni, elemento distintivo dell’azienda. Il restyling proseguirà anche nei prossimi mesi durante i quali sarà potenziata l’area freschi e si lavorerà per proporre l’integrazione con il digitale e l’omnicanalità, parte fondamentale del modello di business dell’azienda. Sarà, inoltre, introdotto bennetdrive, il servizio che consente di ordinare la spesa online in modo pratico e rapido con la possibilità di ritirarla nell’apposita piattaforma dedicata, in qualsiasi momento della giornata.

L’offerta

In assortimento trovano spazio le linee di prodotti a marchio pensate per rispondere a molteplici esigenze: da Bennet Bio, per i prodotti ottenuti con tecniche agronomiche naturali, alla linea ViviSì, dedicata ad una dieta equilibrata e di gusto; dalla linea Filiera Valore Bennet, che garantisce al consumatore finale il controllo puntuale e rigoroso dell’intera filiera ai prodotti di eccellenze regionali per la linea Selezione Gourmet. Anche il non food propone i prodotti a marchio Bennet come nel caso della Cosmesi Naturale Bio e di Bennet Eco.

Il non food propone articoli per casa, cartoleria e giocattoli, elettro, Fai da Te, abbigliamento, mondo Baby, con un assortimento base ampliato in funzione delle stagionalità. In questo store sarà disponibile anche la linea Award e Award Green Life per gli articoli da ufficio, Kevler per la tecnologia e Incontro per i piccoli elettrodomestici, Delinea per l’intimo per tutta la famiglia.