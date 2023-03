Il nuovo ministro degli Esteri cinese mette in guardia dal conflitto con gli Stati Uniti e difende i legami con la Russia

Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha avvertito martedì che “il conflitto e lo scontro” con gli Stati Uniti sono inevitabili se Washington non cambia rotta, pronunciando un severo e ampio rimprovero delle politiche statunitensi per la sua prima conferenza stampa nel nuovo ruolo.

Qin, che fino a poco tempo fa era l’ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, si è costruito la reputazione di essere un diplomatico attento ed esperto mentre era all’estero.

Ma ha assunto un tono molto più combattivo nella sua prima apparizione come ministro degli Esteri all’incontro parlamentare annuale cinese, avvertendo delle “conseguenze catastrofiche” di quella che ha descritto come una “scommessa spericolata” da parte di Washington nel modo in cui tratta la sua collega superpotenza.

“Se gli Stati Uniti non frenano, ma continuano ad accelerare lungo la strada sbagliata, nessun guardrail può impedire il deragliamento e ci saranno sicuramente conflitti e scontri”, ha detto Qin a margine dell’Assemblea nazionale del popolo a Pechino .

All’evento altamente sceneggiato, Qin ha dato il tono alla politica estera della Cina per il prossimo anno e oltre, rimproverando gli Stati Uniti per le crescenti tensioni bilaterali e difendendo la stretta collaborazione di Pechino con Mosca.

I legami tra le due maggiori economie del mondo sono al peggio da decenni e le tensioni sono aumentate ulteriormente il mese scorso dopo che un sospetto pallone spia cinese ha sorvolato il Nord America ed è stato poi abbattuto da aerei da combattimento statunitensi.

Martedì, Qin ha accusato gli Stati Uniti di aver reagito in modo eccessivo nella sua risposta, che secondo lui ha creato “una crisi diplomatica che avrebbe potuto essere evitata”.

L’incidente, ha detto Qin, mostra che “la percezione e le opinioni degli Stati Uniti sulla Cina sono gravemente distorte. Considera la Cina il suo principale rivale e la più grande sfida geopolitica”.

“Gli Stati Uniti affermano di cercare di competere con la Cina ma non cercano il conflitto. Ma in realtà, la cosiddetta ‘competizione’ degli Stati Uniti è contenimento e repressione a tutto tondo, un gioco a somma zero di vita e morte”, ha affermato.

“Il contenimento e la repressione non renderanno grande l’America e gli Stati Uniti non fermeranno il ringiovanimento della Cina”, ha affermato Qin.

La grande rivalità di potere tra Stati Uniti e Cina si è intensificata negli ultimi anni.

Sotto il leader Xi Jinping, la Cina è diventata sempre più autoritaria in patria e assertiva all’estero, adottando un approccio più aggressivo per esercitare la propria influenza e contrastare l’Occidente.

Nel frattempo Washington ha respinto.

Sotto l’amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno rafforzato i legami con alleati e partner per contenere la crescente influenza di Pechino, anche nel proprio cortile.

Ha anche spinto a sganciarsi dalla Cina nelle tecnologie emergenti, vietando di recente l’esportazione di chip avanzati alla furia di Pechino.

Qin si è scagliato contro Washington per la sua strategia indo-pacifica, accusandola di formare blocchi esclusivi per provocare il confronto, sostenendo il disaccoppiamento e tramando una “versione Asia-Pacifico della NATO”.

“Il vero scopo della strategia indo-pacifica è contenere la Cina”, ha detto Qin. “Nessuna guerra fredda dovrebbe ripetersi in Asia e nessuna crisi in stile ucraino dovrebbe ripetersi in Asia”.

Il rifiuto della Cina di condannare la Russia per l’invasione dell’Ucraina e la sua crescente partnership con Mosca hanno ulteriormente teso le sue relazioni con l’Occidente. Mentre Pechino ha cercato di presentarsi come mediatore di pace neutrale, ha anche difeso i suoi legami “solidi come la roccia” con la Russia .

Martedì Qin ha affermato che la relazione sino-russa “non rappresenta una minaccia per nessun paese al mondo, né sarà interferita o seminata discordia da parte di terzi”.

“Più il mondo diventa instabile, più diventa imperativo per Cina e Russia portare avanti costantemente le loro relazioni”, ha affermato.

Qin ha evidenziato la questione di Taiwan come “il fondamento del fondamento politico delle relazioni sino-americane e la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata”.

Il Partito Comunista Cinese rivendica la democrazia autonoma di Taiwan come parte del suo territorio, pur non avendola mai controllata, e rifiuta di escludere l’uso della forza per “riunificarla” con la Cina continentale.

Martedì, Qin ha esortato gli Stati Uniti a non “interferire negli affari interni della Cina” e ha messo in dubbio le diverse risposte di Washington alle questioni di Ucraina e Taiwan.

“Perché gli Stati Uniti parlano del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale sulla questione ucraina, ma non rispettano la sovranità e l’integrità territoriale della Cina sulla questione di Taiwan? Perché gli Stati Uniti chiedono alla Cina di non fornire armi alla Russia mentre continuano a vendere armi a Taiwan?” disse Qin.

