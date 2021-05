il-nuovo-pneumatico-ecosostenibile-di-pirelli

Il nuovo modello P Zero certificato Fsc sarà montato sulla nuova Bmw X5 XDrive45e Plug-In Hybrid

(Foto: Pirelli)

Pirelli ha presentato il primo pneumatico al mondo a ottenere la certificazione Fsc (Forest Stewardship Council) in quanto realizzato con gomma naturale e rayon di origine certificata. Andrà a equipaggiare la Bwm X5 XDrive45e Plug-in Hybrid aprendo la via a un segmento ecosostenibile e più rispettoso dell’ambiente.

In un mercato, quello automotive, sempre più votato alle basse se non zero emissioni, molti componenti delle vetture sono ancora ben lontani dall’essere considerati green. I pneumatici sono un fulgido esempio, per questo motivo Pirelli ha scelto la via della sostenibilità seguendo le richieste della certificazione di gestione forestale Fsc affidandosi a piantagioni gestite in modo tale da preservare la diversità biologica e al contempo apportando benefici ai lavoratori e alle loro comunità locali.

In buona sostanza, il processo verifica che sia sempre ben separato il materiale certificato dall’organo Fsc da quello non certificato durante tutta la filiera di trasformazione dalla piantagione al produttore. Il risultato è il Pirelli P-Zero per la BMW X5 XDrive45e Plug-In Hybrid prodotto con gomma naturale e rayon nelle misure 275/35 R22 nell’anteriore e 315/30 R22 nel posteriore.

La vettura a trazione elettrificata combina un motore a benzina a 6 cilindri da 3,0 litri con tecnologia proprietaria TwinPower Turbo con la quarta generazione della soluzione eDrive di casa per generare una potenza di 290 kW / 394 CV, una coppia massima di 600 Nm e un’autonomia elettrica di 77-88 km. Sin dall’approvvigionamento delle materie prime alla catena di produzione e fino al riciclaggio, Bmw ha certificato tutte le emissioni di Co2.

Questo pneumatico P-Zero sviluppato secondo la strategia Perfect Fit sarà prodotto nello stabilimento americano di Rome (Georgia).