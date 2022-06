Il nuovo singolo di Anyma è “Paradise”

Dal 1° luglio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Paradise”, il nuovo singolo di ANYMA, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali dal 20 giugno.

“Paradise” è un progetto nato con l’intenzione di riuscire ad inserirsi nel contesto club e far ballare i giovani, non solo nelle notti d’estate ma in qualsiasi occasione ci sia voglia di far festa e lasciare alle spalle i problemi per far posto alla spensieratezza.

Per fare questo ANYMA non ha strizzato l’occhio ai classici suoni del reggaeton ma, affiancata dall’esperienza di Majorizm, producer del brano, ha cercato suoni più in linea con quello che è stato il suo percorso, arrivando a cantare su una base dalle sonorità prettamente club con influenze trap.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Paradise è frutto di un periodo di ricerca musicale orientata a voler raggiungere il pubblico mainstream senza però rinunciare alla mia identità musicale”.

Ascolta ora il brano: https://distrokid.com/hyperfollow/anyma1/paradise

Biografia

ANYMA, classe 2002, si avvicina al mondo della musica fin dall’infanzia con lo studio della chitarra, imparando a suonarla già dagli 8 anni per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi poco dopo. Profondamente influenzata nella sua crescita artistica dall’R&B, ha avuto come punto di riferimento principale Beyoncé, seguita da altre grandi voci femminili del genere del calibro di Amy Winehouse, Lauryn Hill ed Alicia Keys.

Crescendo, ed approcciandosi senza preconcetti ad altri generi, col tempo si è avvicinata sempre più al panorama musicale urban (Rap e Trap), dapprima internazionale (in special modo USA) e poi nazionale, sperimentando le sue doti canore su produzioni più legate al mondo Hip Hop.

“Paradise” di ANYMA è disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 giugno 2022 e in rotazione radiofonica dal 1° luglio.

Instagram | TikTok