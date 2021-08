il-nuovo-trailer-di-fondazione,-la-serie-tv-tratta-dai-romanzi-di-asimov

Apple Tv+ ha diffuso un nuovo trailer di Fondazione, la produzione che adatta in serie il seminale Ciclo della Fondazione dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov. Il trailer introduce l’enigmatica figura di Hari Seldon, studioso che ha messo a punto uno stile di calcolo definito “psicostoria” in grado di offrire una visione del futuro proiettata in avanti anche per migliaia di anni. Seldon è persuaso che l’Impero galattico, così come è stato conosciuto finora, sia al volgere di una nuova epoca, ma non prima di millenni di caos, violenza e carestia atti a minare la civiltà. Per questo si adopererà per limitare – e accorciare a un solo millennio di avversità – i danni operando la manipolazione degli eventi che conducono alla faida con i potenti attualmente in carica.

Nei panni di Seldon troviamo Jared Harris, nel ruolo di protagonista della trasposizione dell’opera che, più di tutti, ha influenzato Guerre stellari. Nel cast spicca anche Lee Pace, ovvero Ronan l’accusatore di I guardiani della galassia, nel panni dell’imperatore della galassia. Lotte politiche, cospirazione, ribellioni, scontri tra fazioni: la trilogia della Fondazione, successivamente ampliata in una saga che include ulteriori romanzi, sequel, prequel e racconti è un’opera difficilmente adattabile. Il produttore di Fondazione David S Goyer l’ha definita “una partita di scacchi lunga mille anni tra Hari Seldon e l’Impero, nel quale tutti gli altri personaggi sono pedine, ma alcune di queste, nel corso della storia, sono destinate a diventare re e regine”.

L’adattamento è firmato, come accenntato, da David S. Goyer, lo sceneggiatore più attivo e prolifico di Hollywood quando si tratta di rimaneggiare per il piccolo o grande schermo fumetti – sue le versioni di Blade a del Cavaliere oscuro – o pietre miliare della fantascienza come Foundation, a volte con risultati straordinari, altre con esiti discutibili. Il Ciclo della Fondazione è stato concepito dal padre della fantascienza – e delle tre regole della robotica – negli anni ’40. Originariamente grazie al canale via cavo Hbo – quello di Game of Thrones – avrebbe dovuto essere adattato nientemeno che da Jonathan Nolan (il fratello del Christopher di Tenet e di Il cavaliere oscuro, già autore della splendida serie Person of Interest e di Westworld). Prima ancora, a Hollywood era girato il progetto di una saga cinematografica in tre parti. Fondazione debutterà sulla piattaforma digitale Apple Tv+ il 24 settembre con i primi due episodi e sarà seguita da un episodio a settimana.

