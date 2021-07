Il nuovo volto di Mediaset è una nota cantante: Marcuzzi già un ricordo lontano

Chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi che ha deciso di lasciare la televisione? Una nota cantante è già in lista, di chi si tratta.

Alessia Marcuzzi ha annunciato via sociale che per un periodo lascerà la televisione. Dopo venticinque anni di conduzioni tra reality e show, film e commedie, ha deciso di prendersi una pausa e dedicarsi ad altro.

Molti hanno pensato che la sua scelta sia dipesa dal suo marchio, a quanto pare i suoi brand stanno avendo molto successo. C’è chi invece si chiede chi prenderà il suo posto, un nome già ci sarebbe.

Alessia Marcuzzi: chi prenderà il suo posto?

Si tratta di una nota cantante, giudice di All togheter Now e molto attiva sui social. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, l’ex moglie di Gigi D’Alessio.

Secondo la fonte di Daniele Maggio, ci sarebbe una novità per Verissimo che si allungherebbe per tutto il weekend. A quanto pare la prima parte della domenica pomeriggio sarà affidata alla cantante che andrà in onda con un nuovo format che riprende Scene da matrimonio.

Ma Mediaset ha dimenticato che a farle da concorrenza c’è Mara Venier con Domenica In su Rai 1? La storica conduttrice farà di tutto per conquistare il primo posto per gli ascolti, così come ha fatto nel corso della stagione appena terminata.

Barbara D’Urso sembra ormai fuori dai giochi, così come la Marcuzzi. A quanto pare l’azienda ha voluto svecchiare il palinsesto ponendo l’attenzione sulle novità. Funzionerà questa nuova organizzazione?

LEGGI ANCHE>>>Wanda Nara, che cavalcata! Lo scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta

LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando dà il lieto annuncio. La famiglia si allarga, che notizia!

C’è ancora tempo per confermare le scelte, da qui all’inizio di settembre alcune cose potrebbero evolversi. Il pubblico è scettico ma crede che il cambiamento sia funzionale per far rinascere Mediaset dopo una stagione di ascolti e share nella maggior parte dei casi molto bassi. La Rai dal canto suo continua con i suoi programmi storici, anche lì però le novità non mancheranno di certo.