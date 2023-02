“Il padel e l’evoluzione interiore”: il libro di Gian Luca Bianco per scoprire sé stessi attraverso lo sport

Così come la sua opera “The porziuncola”, anche il nuovo libro Il padel e l’evoluzione interiore (Bertoni Editore) nasce dall’esigenza di Gian Luca Bianco (già intervistato da The Map Report) di mettere al centro la propria vita interiore e spirituale. Questa volta, però, il percorso verso la consapevolezza parte dalla pratica sportiva, la quale ci costringe a porci di fronte ai limiti che spesso ci impediscono di migliorare nel gioco, ma soprattutto nella vita.

“Il libro è nato durante il lockdown”, racconta Bianco, “quando le uniche attività sportive consentite erano il tennis e il padel. Ho sempre giocato a tennis, ma a causa di un problema a una spalla, durante la pandemia ho cominciato a giocare a padel. Parallelamente al padel ho continuato le mie ricerche sull’evoluzione interiore che porto avanti ormai da diversi anni. È stato così che mi sono imbattuto nel maestro armeno Gurdjieff, il quale parla di un uomo meccanico, che dorme e non ha volontà. Si tratta di un uomo che reagisce a tutto ciò che gli accade, ma che non è padrone di niente”, spiega Bianco, raccontando di come, prima di cominciare le sue ricerche, si sentisse simile all’uomo descritto da Gurdjieff. A completare i suoi studi è poi arrivato il padel, vissuto come uno strumento di conoscenza di sé e del mondo esterno e luogo nel quale mettere in pratica gli insegnamenti appresi.

Il libro è infatti strutturato su due binari. Alla narrazione autobiografica in cui l’autore tocca dei temi universali, che riguardano la vita di ognuno, si affianca quella del padel, descritto attraverso la propria esperienza di giocatore, dalle difficoltà di un infortunio al ginocchio al proprio rapporto con l’alimentazione.

“La vita è il grande campo di padel in cui siamo immersi costantemente e la qualità del nostro quotidiano può migliorare o rallentare la qualità espressa nel campo di gioco”, scrive nel suo libro. “Il padel diviene una magnifica metafora della vita e i risultati nel campo sono determinati dall’approccio che ho nella mia vita”.

Così il gioco “è diventato la scusa per osservare me stesso”, racconta Bianco. “Per esempio, quando c’è un match point e giochi una palla difficile, improvvisamente hai paura di sbagliare. Fino a quel momento andava tutto bene, riesci ad arrivare fino a quel punto. E poi che cosa succede?”.

Questa è una delle tante domande che diventano il punto di partenza per ragionare su se stessi e sul proprio rapporto con gli altri.

“Il padel è un gioco di coppia e spesso mi capita di giocare con persone che non conosco. È stato così che ho realizzato che molti dei limiti personali che il padel ha portato in superficie, sono esattamente gli stessi che ho anche nelle relazioni di coppia. Attraverso lo sport, poi, capisci tantissimo delle persone che incontri. Capisci se hai di fronte una persona calma, ragionevole o una che si arrabbia facilmente”.

Inoltre, lo sport rinnova il rapporto con il cibo, induce a prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione, stimolando un inedito interesse nei confronti delle risorse naturali. Questa nuova relazione che con il cibo e con gli altri porta a quella che è la vera tesi del libro: “arrivare a capire che nessuno di noi è il centro del mondo, ma che facciamo parte di un sistema più ampio e che ognuno di noi ha la responsabilità, nel suo piccolo, di prendersene cura, nel rispetto degli altri e dell’ambiente”, conclude Bianco. “Non si può tutelare il Pianeta senza essere consapevoli di sé e senza sentirsi parte di una comunità, perché è la comunità che genera il miglioramento. L’ambizione del mio libro è dare delle indicazioni su come migliorare la propria vita, partendo dallo sport e da piccole azioni quotidiane, che non devono essere l’eccezione, ma devono diventare la regola”.

