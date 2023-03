il-padre-che-si-disinteressa-dei-figli-deve-in-ogni-caso-risarcire-i-danni?

Nell’ambito di una causa di divorzio, in cui le parti controvertevano in ordine a questioni patrimoniali di rilevante entità (la moglie chiedeva per sé un assegno di euro 8.000 mensili, oltre al mantenimento per le figlie e alla retribuzione per il personale domestico) veniva spiegata una richiesta di risarcimento, ex art. 709 ter c.p.c., nella misura di euro 150.000, per il danno subito dalle figlie a causa del repentino allontanamento del padre. Tale domanda veniva rigettata, sia in primo grado che in appello, perché il padre era sempre stato adempiente agli obblighi di mantenimento e perché non si riteneva fosse a lui imputabile l’allontanamento delle figlie. La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 marzo 2023, n. 8283 del confermava il precedente giudizio, rigettando il ricorso.

Vittorio Rienzo