il-padre-di-pierpaolo-pretelli-scrive-ad-elisabetta-gregoraci-e-finisce-in-un-mare-di-polemiche

La famiglia Pretelli non sembra aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo ha condiviso un messaggio su Instagram, indirizzato alla conduttrice di Battiti Live, scatenando la rabbia dei fan dei Prelemi, che hanno visto il suo gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto in una story il padre dell’ex gieffino, a nome suo e della moglie. I follower di Pierpaolo hanno invaso il signor Prelemi di messaggi negativi, tanto da spingerlo a cancellare la story pochi minuti dopo.

Giulia Salemi ha conosciuto Leonardo Pretelli

Ai tempi della loro partecipazione al GFVip, Pierpaolo si era scontrato con la sua famiglia perché i genitori sembravano non aver accettato la sua frequentazione con Giulia Salemi, subito dopo il flirt con Elisabetta Gregoraci. Con l’ex moglie di Flavio Briatore la passione si era spenta nel giro di poche settimane, lasciando spazio all’influencer italo-persiana. Fuori dalla casa i rapporti tra Giulia e la famiglia Pretelli sembrano essersi distesi e la Salemi ha iniziato a frequentare anche il piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo. Il loro primo incontro era avvenuto a Pasqua.

Il rapporto tra Giulia Salemi e Ariadna Romero

Non solo, i rapporti sarebbero tanto distesi che Pierpaolo avrebbe deciso di partecipare al compleanno del suo bimbo insieme a Giulia. Alla festa naturalmente presenzierà anche Ariadna Romero, mamma di Leo, che su Instagram ha chiarito di non avere nulla contro la nuova fidanzata di Pierpaolo. “Non c’è nessun problema, siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli”. La showgirl mamma del piccolo ha chiarito che tra lei e Giulia non c’è nessun astio: “Tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto”, ha fatto sapere.