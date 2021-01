Il Paradiso delle Signore 5 1°-7 febbraio 2021: anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 5 1°-7 febbraio 2021 va in onda su Rai 1 alle 15.55 salvo variazioni di palinsesto. Per il blocco di episodi 66-70 ci sono stati alcuni cambiamenti nella programmazione. La storia poi continua con le puntate 71-75 nella settimana successiva. Cosa succede ne Il Paradiso delle Signore 5 1°-7 febbraio 2021? Chissà quali sorprese ci riservano i protagonisti del grande magazzino milanese capitanati da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni)!

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 1°-7 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 76 lunedì 1° febbraio 2021

A Casa Conti il weekend è passato in allegria grazie alla presenza della piccola Serena.

La gravidanza di Clelia è ormai fatto noto per Silvia. La zia Ernesta insiste affinché Luciano torni sotto il tetto coniugale. Sarebbe il modo per evitare lo scandalo.

C’è una persona, invece, che è pronta a sollevare un polverone. Si tratta di Maria Grazia Vettorazzo. Suo figlio è un compagno di scuola di Carletto. Una volta scoperto che la Calligaris è in dolce attesa, non vede l’ora di manifestare il suo disappunto.

Le menti del Paradiso sono alla ricerca di idee per l’organizzazione di un evento al grande magazzino in occasione di San Valentino.

Gabriella, intanto, fa vedere alle colleghe il modello del suo abito da sposa. La stilista ne è entusiasta.

Armando ama Agnese alla follia e riceve da lei un gesto di affetto. Cosa significa: Agnese torna da Armando?

Vittorio e Beatrice si sono ripromessi di mantenere le distanze. Non sempre riescono nel loro intento. Il fatto di vivere e lavorare negli stessi posti non li agevola.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 77 martedì 2 febbraio 2021

La zia Ernesta è sempre più convinta della sua posizione. Il modo per salvare la reputazione della famiglia Cattaneo è uno solo. Luciano deve tornare a casa. Questa è, ovviamente, l’opinione della zia.

Federico ha un forte ascendente su Umberto. Adelaide è preoccupata per questa situazione. Nel frattempo Cosimo viene a sapere che è proprio grazie al giovane Cattaneo se il Commendatore è tornato sui suoi passi sulla questione lasciata aperta da Arturo.

Al Paradiso Vittorio illustra l’idea per l’evento di San Valentino a Beatrice e Federico. Successivamente dà indicazioni ad Armando e Rocco per realizzarla nel concreto. A Pietro non sfugge che la madre è più serena che in passato. È felice di vederla in uno stato d’animo più positivo.

La pressione si fa sempre più pesante per Clelia. Persino Silvia arriva a rimproverarla per il fatto di non aver salvato neanche le apparenze. La capocommessa prende una decisione che avrà non poche conseguenze. Le costerà un prezzo molto alto e un grande sacrificio.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 78 mercoledì 3 febbraio 2021

È grazie a Beatrice che Vittorio trova l’idea giusta per San Valentino. È un caso o tra i due è destinato a sbocciare di nuovo l’amore? A ogni buon conto, Conti individua la quadra giusta per realizzare il progetto degli innamorati. Si chiama “panchina dell’amore”. Una panchina sarà posta all’interno del grande magazzino durante la settimana di San Valentino. Tutte le coppie che avranno piacere a sedersi e farsi fotografare potranno farlo.

Clelia ha preso la decisione di scappare. Adesso, però, è in preda ai dubbi. Silvia e la zia Ernesta si attivano per aiutarla a mettere a punto la sua fuga.

Le Veneri pensano che Clelia sia di malumore a causa dei problemi di Carlo a scuola. Il piccolo, infatti, viene preso di mira dai compagni. Le ragazze hanno a cuore sia la capocommessa sia il bimbo e decidono di fare un gesto. Fanno un regalo al bambino.

Salvatore si oppone ad Agnese. La madre vorrebbe fare con lui un regalo alla ex nuora. Per Gabriella il matrimonio con Cosimo si avvicina. La stilista non riesce a godersi il momento. Le sue ansie hanno il sopravvento.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 79 giovedì 4 febbraio 2021

Luciano cerca di tranquillizzare Clelia. Alla luce dell’incoraggiamento del Ragioniere Clelia pare avere un ripensamento circa la sua fuga. Sa che partendo di nascosto si lascerà alle spalle una vita, un mondo, degli affetti che forse non avrebbe più la possibilità di rivedere.

Salvatore non si dà ancora per vinto. Non riesce ad accettare l’idea che Gabriella convoli a nozze con Cosimo, con un uomo che non sia lui.

Ludovica vede un incontro tra un socio del Circolo e Marcello. La Brancia è molto attenta: capisce subito che il giovane è ancora succube del Mantovano. Gli fa da spallone proprio come quando si sono incontrati prima della partenza con la valigetta della ragazza.

Pietro comincia a mostrare i primi segnali di una cotta. La fortunata è Stefania, ma lei è interessata? Forse è complice l’aria di San Valentino…

Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini e forse non riusciranno a mantenere fede agli impegni presi.

Il Paradiso ha chiuso da poco quando dei fogli con una scritta inequivocabile e tremenda vengono attaccati sulla parete esterna. È uno sconosciuto a compiere questa azione che porterà non poco dolore.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 80 venerdì 5 febbraio 2021

Clelia e Luciano sono sotto shock dopo aver visto l’opera dello sconosciuto sui muri esterni del grande magazzino. Quei fogli attaccati alle pareti sono stati messi apposta per infangare la reputazione del Ragioniere e della capocommessa. Il sospetto è che sia opera di Maria Grazia Vettorazzo. Luciano la affronta.

Vittorio tenta di allentare la tensione che dilaga in tutto il Paradiso. Sposta l’attenzione sulla nuova idea per San Valentino. Infatti, c’è stata un’evoluzione. La “panchina dell’amore” non sarà il set per tante foto di innamorati come previsto. Le coppie, al posto di farsi fotografare, racconteranno la loro storia attraverso un registratore.

A proposito di amore, Salvatore ribadisce a Gabriella che non ha intenzione di arrendersi.

Clelia arriva a una decisione definitiva. È pronta per scappare quella sera stessa con Carlo. Proprio quando sta per lasciarsi tutta la vita a Milano alle spalle, succede qualcosa di inaspettato grazie all’intervento di Silvia. A Casa Cattaneo è tempo di brindare: in alto i calici per un nuovo inizio!