Il Paradiso delle Signore 5 11-15 gennaio 2021: anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 5 11-15 gennaio 2021: continua con una nuova settimana tutta da scoprire la soap ambientata a Milano negli anni Sessanta. Con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a capo del grande magazzino cosa succede ora?

Dopo il blocco di puntate 56-60, ecco le novità de Il Paradiso delle Signore 5 11-15 gennaio 2021.

In attesa (o in contemporanea se le stai leggendo nei giorni della messa in onda) delle puntate, in questo articolo trovi le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 11-15 gennaio 2021.

Il Paradiso Delle Signore Luciano Cattaneo, Armando Ferraris e Rocco Amato In Un Posato Per La Stagione 4 Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 61 lunedì 11 gennaio 2021

Salvatore nutre una convinzione. Tra lui e Gabriella le cose sarebbero andate a finire in modo diverso se la lettera a lei scritta fosse arrivata a destinazione. Il messaggio che Agnese ha nascosto ha cambiato davvero il futuro della coppia? Salvo ne è certo o, comunque, vede in questa possibilità una speranza di riavvicinamento. Marcello e Laura sono di parere opposto e cercano di farlo ragionare.

Beatrice affronta il suo primo giorno al Paradiso in qualità di assistente di Luciano e alle scuole serali di ragioneria come studentessa.

Arturo Bergamini non si lascia prendere per il naso da Umberto. Il doppio gioco del Commendatore è subito lampante.

Adelaide riceve una confidenza che la preoccupa non poco.

Gabriella pare determinata a lasciarsi il passato alle spalle. Salvatore, però, non molla. Non vuole rinunciare alla ex fidanzata.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 62 martedì 12 gennaio 2021

Dopo aver ritrovato la lettera Gabriella entra nel vortice dei ricordi della storia con Salvatore. È così che la stilista mente per la prima volta a Cosimo.

Umberto e Arturo hanno avuto uno scontro pesante sull’affare che stavano per concludere insieme. Alla luce di questa tensione Bergamini Senior inizia a indagare su quanto successo a Achille Ravasi. Ludovica fornisce al papà di Cosimo un’informazione che può tornargli utile.

Adelaide continua a nutrire una grande preoccupazione per le scelte del cognato.

L’entusiasmo di Armando, Rocco e Pietro è tangibile all’idea di formare una squadra



ciclistica del Paradiso delle Signore.

Una telefonata dalla madre superiora del collegio di Serena scombussola gli equilibri a Casa Conti e mette tutti in agitazione.

Nel frattempo riemerge un passato che unisce Beatrice e Vittorio. Fino a quel momento era rimasto sepolto sotto le macerie e il dolore della Seconda Guerra Mondiale. I due sono sempre più vicini: pericolosamente vicini.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 63 mercoledì 13 gennaio 2021

Vittorio prende una decisione. Non può sopportare l’idea di Serena in lacrime. La sera prima la piccola piangeva al telefono. Così lo zio va a prenderla al collegio.

L’entusiasmo è grande al Paradiso, fomentato da Rocco e dalle Veneri. Gabriella è già al lavoro per i disegni della maglia della squadra di ciclismo del Paradiso delle Signore.

Non è l’unico impegno per la stilista che ce la mette tutta per tentare di allontanare Salvatore. È molto faticoso per lei… Che voglia dire qualcosa questo sforzo titanico?

Armando confida a Luciano una preoccupazione. Riguarda il ritorno di Agnese e Giuseppe dalla Sicilia.

Clelia non si sente bene in magazzino. Ha un mancamento. Irene è presente perché, come ogni sera, sta preparando il suo giaciglio per affrontare la notte. La Venere, però, sceglie di non intervenire per non farsi scoprire.

Un breve viaggio di lavoro attende Vittorio che deve partire. Beatrice gli fa un piacere e gli prepara la valigia. I due sembrano sempre più quella che pare una… “famiglia”.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 64 giovedì 14 gennaio 2021

Gabriella tenta di far ragionare Salvatore. È tempo per entrambi di guardare avanti. Al tempo stesso, però, non è indifferente al riavvicinamento del giovane Amato.

Luciano ha in cuore una grande preoccupazione in merito alle condizioni di salute di Clelia. Insiste con la Calligaris affinché venga un dottore al Paradiso.

Irene, nel frattempo, è costretta a lasciare il magazzino. Rocco le fa una promessa: le troverà un altro posto dove stare.

Marcello è dello stesso avviso di Gabriella. Invita Salvatore a lasciarsi il passato alle spalle. Il giovane Amato, però, si fa scivolare addosso queste pressioni. Continua a essere innamorato di Gabriella. Si confida con Laura e non si accorge di quello che la Parisi prova per lui.

Agnese e Giuseppe tornano a Milano. Per Armando è tutto chiaro fin dall’inizio. Niente sarà più come prima.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 65 venerdì 15 gennaio 2021

Giuseppe fa da padrone nella vita di Agnese. Salvatore affronta la madre in un confronto molto doloroso. Le chiede spiegazioni sulla lettera che ha nascosto. In questo modo non è arrivata nei tempi immaginati nelle mani di Gabriella.

Arturo Bergamini gioca la carta del ricatto con Umberto. In gioco c’è la questione Ravasi. Adelaide invita il Commendatore a non farsi un nemico come Bergamini. La Contessa è sempre più preoccupata.

Cosimo ha una proposta per Federico. Consiste nell’aiutarlo a rinnovare l’immagine della Ditta Palmieri.

Quello tra Agnese e Armando è un amore impossibile. L’addio tra i due innamorati spezza il cuore.

Beatrice dà a Vittorio quei ricordi tanto dolorosi quanto delicati: i ritratti disegnati da lui nel rifugio durante la guerra. Lei li ha conservati. È tempo di ammettere – da parte di entrambi – i sentimenti che hanno provato reciprocamente. Erano veri e forti, prima che la vita li dividesse.