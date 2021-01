Il Paradiso delle Signore 5 18-22 gennaio 2021: anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 5 18-22 gennaio 2021: dopo il blocco di puntate 61-65 eccoci a una nuova settimana per il grande magazzino. Cosa succede ne Il Paradiso delle Signore 5 18-22 gennaio 2021?

Vuoi scoprirlo in anticipo rispetto alla messa in onda delle puntate su Rai Uno dal lunedì al venerdì o su RaiPlay in diretta e on demand? In questo articolo trovi quello che stai cercando: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 18-22 gennaio 2021!

Il Paradiso Delle Signore Carlo Bacchini Interpretato Da Dylan Interlenghi E Luciano Cattaneo Interpretato Da Giorgio Lupano Credits P. Bruni E Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 66 lunedì 18 gennaio 2021

Nell’episodio 66 Agnese si ritrova sempre più succube dell’autorità di Giuseppe. Scossa e impaurita dalle sue parole, la donna accetta infatti di non recarsi al lavoro, scatenando così la rabbia del figlio che non tollera più la prepotenza del padre. Cresce intanto l’intesa tra Rocco e Irene, anche se il ritorno di Maria dalla Sicilia al Paradiso non promette nulla di buono.

Nel frattempo Gabriella e Salvo decidono di prendersi cura di Agnese proprio mentre la stilista si sente trascurata da Cosimo. Beatrice, invece, fa di tutto per non innamorarsi di nuovo di Vittorio. Così i due decidono di comune accordo di non pensare più ai nostalgici ricordi di quando erano giovani.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 67 martedì 19 gennaio 2021

All’inizio dell’episodio 67 scopriamo che Beatrice prova ad allontanarsi da Vittorio continuano però a immaginare di vivere una quotidianità insieme a lui. Nel frattempo Rocco, grazie a Don Saverio, è riuscito a trovare una più comoda sistemazione per Irene che non dormirà più nel magazzino del Paradiso. Intanto cresce la curiosità di Maria che si fa sempre più sospettosa.

Più tardi a Casa Conti arriva un’appassionata lettera di Marta che prova a riscaldare il cuore del marito. Nel frattempo Salvo non riesce più a trattenersi dinanzi i cattivi comportamenti del padre dando inizio a una grande lite. Così Gabriella, sentendo dei trambusti provenire da Casa Amato, corre subito in supporto di Salvatore trascinandolo con sè in Caffetteria. Cosa succederà tra i due ragazzi?

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 68 mercoledì 20 gennaio 2021

L’indomani Salvatore si confida con Marcello, al quale ammette di aver dormito in Caffetteria dopo una brutta lite con il padre. Tuttavia, nel suo racconto, il ragazzo omette un particolare: il bacio con Gabriella. Nel frattempo Agnese è una donna sfinita e inizia ad opporsi all’autorità di Giuseppe, soprattutto adesso che è stato coinvolto anche suo figlio.

Gabriella intanto si inventa una scusa per non trascorrere del tempo con il suo fidanzato. Più tardi Irene, grazie all’aiuto di Rocco, si riconcilia con il padre e Maria scoprendo che in realtà tra i due non esiste alcuna storia clandestina. Nel frattempo Clelia si assenta dal Paradiso per ritirare le analisi che il medico le ha prescritto dopo il malore, ma la sua assenza dura troppo tempo e il povero Luciano finisce per allarmarsi.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 69 giovedì 21 gennaio 2021

Nel corso dell’episodio 69 Gabriella confessa a Laura la verità su quanto accaduto con Salvatore. Nel frattempo Adelaide, preoccupata per la troppa ingerenza di Arturo Bergamini negli affari di famiglia, prova a mettere in guardia Umberto su quell’uomo.

Rocco, invece, spiega ad Armando che dopo l’ennesimo scontro con il padre suo cugino non è rientrato a dormire. Per questo motivo il capo magazziniere decide di incontrare Salvatore per convincerlo a tornare a casa.

Più tardi è tutto pronto per la foto del gruppetto che compone la squadra ciclistica: nasce ufficialmente il team del “Paradiso”. Le belle notizie però non sono finite, dato che Clelia fa finalmente ritorno da Luciano con una notizia davvero inaspettata pronta a stravolgere il loro futuro. Allo stesso tempo, però, Beatrice scopre da Vittorio che non potrà mai avere figli da Marta.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 70 venerdì 22 gennaio 2021

L’idea di una famiglia insieme unisce sempre di più Beatrice e Vittorio, ragazzo che intanto prova a rispondere alla lettera ricevuta da Marta senza però trovare le parole giuste. A complicare le cose è poi la notizia riferitagli da Luciano: Clelia è incinta.

Più tardi assistiamo al tanto atteso ritorno a casa di Salvatore che, dopo i consigli di Armando, sfida ancora una volta il destino rinnovando l’invito a Gabriella a incontrarsi. Nel frattempo, mentre Pietro, Rocco e Armando sono impegnati nella ciclofficina a oliare gli ingranaggi delle nuove biciclette per la prima gara della squadra “Paradiso”, Umberto scende a patti con Bergamini.

Tuttavia, proprio durante la cena organizzata da Adelaide a Villa Guarnieri per mettere pace tra le due famiglie, un tragico imprevisto manda all’aria ogni piano. Nel frattempo Gabriella si appresta a fare la sua scelta di cuore definitiva. Con chi avrà scelto di stare?