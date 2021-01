Il Paradiso delle Signore 5 8-12 febbraio 2021: anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 5 8-12 febbraio 2021: eccoci alla settimana di San Valentino. Il grande magazzino si prepara a festeggiare la Festa degli innamorati che quest’anno cade di domenica. Il 14 febbraio, però, è una data molto più importante nella stagione 5 – Daily 3 della soap come sanno i veri fan. Cosa succede ne Il Paradiso delle Signore 5 8-12 febbraio 2021? L’appuntamento è su Rai 1 o su RaiPlay in streaming in diretta e on demand.

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 8-12 febbraio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 4 – Daily 2 Enrica Pintore Nella Parte Di Clelia Calligaris Qui In Un Posato Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 81 lunedì 8 febbraio 2021

Vittorio non può più nascondere quanto deciso da Clelia e Luciano alle Veneri. Il Ragioniere e la capocommessa hanno lasciato sia il Paradiso sia Milano. Serve, per il momento, una sostituta della Calligaris. Vittorio opta per Dora che viene investita di questa carica.

continua a leggere dopo la pubblicità

Silvia prova un profondo dolore per la partenza di Luciano. La zia Ernesta è, ancora una volta, al fianco della donna. Grazie a lei Silvia sembra trovare un modo per guardare avanti.

Anna, la cugina di Gabriella, arriva a Milano. Si tratta della prima testimone di nozze. Ormai manca poco al matrimonio e giunge in sostegno della sposa. Vuole aiutarla con l’organizzazione del matrimonio. Persino ad Anna, appena arrivata, salta all’occhio che c’è qualcosa di irrisolto tra Gabriella e Salvatore.

Vittorio chiede a Beatrice di ascoltare insieme quanto dichiarato dagli innamorati sulla “panchina dell’amore”. Lei accetta e cominciano a sentire le storie. All’improvviso tra i due cala il silenzio. Questa situazione è forse solo l’anticamera di quello che prima o poi succederà.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 82 martedì 9 febbraio 2021

Vittorio ha scelto Dora come nuova capocommessa al posto di Clelia. Irene ne è profondamente delusa. Si confronta con Rocco in un vivace scambio di idee. In seguito anche a questa chiacchierata sceglie di cambiare atteggiamento. La Cipriani si mostra molto più gentile e servizievole con tutti. Le Veneri si preoccupano notando il comportamento anomalo della collega.

Ludovica nutre una curiosità sempre più intensa su Federico e sull’inspiegabile ascendente che il giovane Cattaneo ha su Umberto.

continua a leggere dopo la pubblicità

Armando prova il registratore della “panchina dell’amore”. Per farlo incide una storia adagiata sul solco del suo amore per Agnese. Da quando, dopo tanto tempo, Giuseppe è tornato dalla sua famiglia, per il capomagazziniere e la sarta sono possibili solo fugaci momenti di intimità.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 83 mercoledì 10 febbraio 2021

Pietro non ha più Edoardo a cui chiedere consiglio, ma trova una figura paterna in Vittorio. Su suggerimento di Conti comincia a fare una corte non troppo velata a Stefania.

Le Veneri al Paradiso registrano la storia meravigliosa di una coppia. Raccogliendo la testimonianza in questione iniziano a capire chi possa essere il vincitore del premio di San Valentino.

Federico usa ancora il suo asso nella manica. Riesce, così, a far cambiare idea Umberto anche per quanto riguarda la partecipazione di Ludovica alle nozze di Cosimo e Gabriella. La Brancia viene inclusa tra gli invitati.

Dopo una conversazione con Anna Salvatore ha ancora una speranza. È convinto che la stilista non abbia ancora preso una decisione definitiva.

continua a leggere dopo la pubblicità

Silvia informa Federico di avere il desiderio di stare un po’ lontana da Milano. Pensa sia arrivato il momento di trascorrere qualche tempo da Nicoletta a Parigi.

Tra Vittorio e Beatrice cresce l’intesa e l’attrazione.

Ludovica e Marcello, intanto, si ritrovano in Caffetteria di sera sempre più spesso. Cosa stanno combinando?

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 84 giovedì 11 febbraio 2021

Ludovica è ufficialmente inclusa tra gli invitati delle nozze di Cosimo e Gabriella. Non solo, Adelaide apprende con sorpresa che la Brancia è stata scelta da Bergamini in qualità di testimone.

Salvatore sta seriamente prendendo in considerazione un gesto estremo per far saltare il matrimonio della Rossi con il fidanzato.

continua a leggere dopo la pubblicità

San Valentino è dietro l’angolo. Pietro fa la sua mossa e invita Stefania a uscire. La Colombo accetta, ma ha un secondo fine: far ingelosire Federico.

Umberto cerca di coinvolgere sempre di più Federico nei suoi affari. Adelaide è preoccupata che questa inclusione possa – a lungo andare – portare a degli scompensi nei rapporti di tutta la famiglia Guarnieri.

Beatrice viene invitata alle nozze di Cosimo e Gabriella. La mamma di Pietro e Serena ha un timore: non essere all’altezza del bel mondo milanese. Vittorio pensa a far rientrare questa preoccupazione facendole una bella sorpresa. È innegabile che i due siano sempre più in sintonia.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 85 venerdì 12 febbraio 2021

Manca pochissimo al matrimonio: ormai è questione di ore. Dopo tanti e forti dubbi, Gabriella ha finalmente fatto una scelta. Sa a chi apparterrà il suo cuore.

L’atmosfera di San Valentino che è imminente si respira al Paradiso. Le Veneri ne sono inebriate. Stefania si è un po’ pentita della sua scelta poco empatica di “usare” Pietro allo scopo di far ingelosire Federico.

continua a leggere dopo la pubblicità

Sempre al Paradiso per Beatrice e Vittorio si prospetta una difficile scelta. Per chi optare nel ruolo del nuovo ragioniere al posto di Luciano? Mentre ne stanno parlando ricevono una telefonata dal collegio di Serena. La bimba ha avuto un piccolo incidente. Vittorio e Beatrice non perdono un attimo. Si precipitano dalla bambina per avere la certezza che non sia successo niente di grave. Al ritorno restano bloccati. La macchina è in panne. I due sono sotto un cielo pieno di stelle e cedono a una passione che non era destinata a restare nascosta sotto le macerie del passato.