Ne Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide è responsabile della morte di Arturo?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide ha avvelenato Arturo Bergamini? Ne Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide c’entra con la morte di Arturo?

Il Paradiso Delle Signore 5 Arturo E Cosimo Bergamini In Atelier Qui Nella Puntata 68 Credits Rai

Alla luce della puntata 70 della stagione 5 facciamo questa ipotesi che sembra plausibile. Ecco perché pensiamo che la Contessa possa c’entrare con la morte di Arturo.

continua a leggere dopo la pubblicità

Nella puntata 69 della stagione 5 Umberto ha rimandato la partita di tennis con De Angelis perché deve incontrare Bergamini. Il Commendatore ha deciso di riammetterlo nella società. Al contrario di quello che pensa la Contessa, le dà ascolto. Secondo Umberto Arturo non ha niente su New York. In realtà poi ammette che ha ragione la cognata a preoccuparsi. Adelaide ha paura che possa usare quello che sa per pretendere sempre di più. “Arturo va tenuto buono, al suo posto” afferma con fermezza Adelaide. La Contessa gli suggerisce di porsi con lui come se fosse in una posizione di forza e come se l’affare fosse vantaggioso per entrambi.

È con la morte che lei l’ha tenuto buono?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Adelaide contro Arturo?

Bergamini deve ringraziare la sensibilità della Contessa se si presenta al Circolo per parlare con Arturo, a detta del Commendatore. Arturo vuole Luperti fuori dall’accordo. Ha già trovato degli altri terreni. Sono semi periferici ma molto promettenti. La gara andrà deserta e lui ha intenzione di offrire tutto quello che la Banca Guarnieri vorrà offrire. Arturo vuole considerare anche la ripartizione dei proventi. Non gli va più bene la metà, ma il 70-30. Ha un motivo molto valido per accettare: la scomparsa di Ravasi. Umberto rinuncia all’accordo perché non accetta i ricatti di Bergamini.

Umberto è furioso. Arturo aveva un’aria sicura con le minacce velate. Secondo Adelaide è così: chi ricatta è meschino. A questo punto, però Bergamini è più agguerrito che mai. “Ora tocca a me entrare in scena: reciterò la mia parte fino in fondo” sorride sorniona la Contessa.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide ha avvelenato Arturo?

continua a leggere dopo la pubblicità

Ad Adelaide provoca grande pena che un’amicizia di vecchia data si arena per un affare: questa è la parte che recita con Bergamini. Anche a Arturo secca di perdere quell’affare. Non gli è andato giù di essere estromesso dall’affare di punto in bianco. In questo momento Arturo ha qualche asso. Tuttavia Adelaide gli suggerisce di accontentarsi della vittoria senza sperare di sbancare il casinò o rischia di perdere tutto. Arturo è disposto a riaprire la questione.

Nella puntata 70 della stagione 5 Arturo incontra Umberto nel Circolo. Il Commendatore negli affari si definisce impulsivo, ma Adelaide è in grado di farlo riflettere. Non può accettare ancora la condizione 70-30. Umberto chiarisce che né lui né Adelaide c’entrano con la scomparsa di Achille. Ha una nuova proposta che propende per il 60 – 40 con delle esclusive per Guarnieri. Arturo accetta. Si stringono la mano e lo invita in Villa quella sera a cena.

Arturo alza i calici pensando a un nuovo capitolo della storia delle due famiglie. Italo informa il Commendatore che i documenti sono sulla scrivania. Arturo si tocca il petto. Crolla a terra.

Il Paradiso Delle Signore 5 Arturo Bergamini è morto nella puntata 70 Credits Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

Cosimo urla di chiamare un medico. La Contessa guarda la scena. Non muove un dito e non sembra scioccata. Forse è quello che voleva? Noi pensiamo che sia così, ma è solo un’ipotesi.