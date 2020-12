Dopo tutta la fatica che hanno fatto per avvicinarsi e per accettare il loro amore, ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando si lasciano? Il ritorno di Giuseppe scombina i piani della coppia. A un soffio dal dire tutta la verità a Salvatore e Rocco, Agnese e Armando sono messi a dura prova. Possono stare insieme nonostante tutto?

Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando si lasciano?

La puntata 50 de Il Paradiso delle Signore 5 ci dà diversi indizi sul futuro di Agnese e Armando. Salvatore se la prende comoda a casa Amato perché c’è Laura in Caffetteria. Per Giuseppe tutte le donne sono affidabili “fino a quando non ti tradiscono”. Agnese si alza e se ne va. Giuseppe si sente un estraneo in casa sua. Salvo rettifica che quella non è la sua casa. Non ha mai mandato niente: né lettere né soldi. Giuseppe vuole fare una sorpresa ad Agnese.

Giuseppe se ne esce con un’affermazione forte: ha capito che loro avrebbero preferito che fosse morto. A questo punto Salvatore gli dice che gli vuole bene e che non deve pensare una cosa del genere neanche per scherzo. Gli chiede, però, di dare il tempo ad Agnese di abituarsi alla sua presenza.

Agnese scende in magazzino. È spaventata dato che Armando le ha chiesto di andare lì. Si devono nascondere come se fossero “amanti disperati”, dice Agnese. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando si lasciano? Il pensiero di Armando l’aiuta ad andare avanti tutti i giorni.

Armando le fa chiudere gli occhi e le porge il regalo di Natale. “La vita non è sempre giusta, ma è la nostra vita” commenta Ferraris quando lei pensa che avrebbe preferito aprirlo davanti al presepe. Ferraris le ha comprato un foulard che ammirava da tempo al Paradiso.

Ha delle attenzioni che Giuseppe non ha mai avuto! Armando ha saputo che Giuseppe sta preparando una sorpresa per Agnese.

Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando resteranno insieme?

Alla fine della puntata 50 de Il Paradiso delle Signore 5 Agnese apparecchia e Giuseppe le chiede dove abbia preso questo fazzoletto. Lei gli ricorda che lavora in un grande magazzino dove i dipendenti hanno gli sconti. Non gli dice, ovviamente, che è un regalo di Armando.

Giuseppe ha organizzato un viaggio per tornare a casa per Natale. La signora Amato urla. Costa tantissimo, non se lo possono permettere e non vuole lasciare da soli i ragazzi. Salvatore fa notare al padre che glielo aveva detto. A lei non piacciono le sorprese. Il punto, però, è un altro. Questo gesto getta Agnese nello sconforto. Potranno stare insieme lei e Armando?

Agnese stende sul ballatoio. Armando si affaccia e la guarda, innamorato. Dagli occhi di Agnese capisce che c’è qualcosa che non va. Non si dicono niente. Quegli sguardi valgono più di mille parole.

Non sappiamo se ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando si lascino, ma vogliamo credere che – in qualche modo – possano essere ancora felici. I Cattegaris ce l’hanno fatta! Speriamo solo che Giuseppe non faccia come Luciano, scherzando, ha ipotizzato qualora scoprisse della relazione tra Ferraris e la signora Amato.