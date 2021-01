È da tempo che non abbiamo notizie di Achille Ravasi. Dopo il suo matrimonio con Adelaide è partito per l’America in viaggio di nozze. Sappiamo che, purtroppo, non è stata una piacevole luna di miele per i due sposini. Anzi, Umberto ha fatto i bagagli per andare a salvare la cognata. Da quando i due hanno fatto rientro a Milano nascondono qualcosa sul destino del coniuge della Contessa. Ne Il Paradiso delle Signore 5 che fine ha fatto Achille Ravasi?

Il Paradiso delle Signore 5 dov’è Achille Ravasi?

Si torna a parlare di Achille Ravasi, ad esempio, nella puntata 61 della stagione 5. Adelaide trova Umberto a Villa Guarnieri. C’è qualche voce insidiosa che rischia di rovinare la serata. C’entrano lui e Germano Luberti. Adelaide aveva pregato Umberto di non stringere un accordo con lui. Il suo rischia di essere uno sbaglio fatale. Bergamini cercherà in tutti i modi di fargliela pagare. “Quell’uomo era in America all’epoca dei fatti” e “l’ultima persona che l’ha visto” dice Adelaide, riferendosi a Bergamini Senior che ha visto Ravasi. L’affare con Luberti era troppo importante per la Banca. Umberto è andato avanti perché pensa che Arturo sia innocuo. Umberto le chiede di fidarsi di lui. È disposto a qualsiasi cosa pur di proteggerla.

Il Paradiso delle Signore 5 Arturo scopre cosa è successo a Ravasi?

Il Paradiso Delle Signore 5 Arturo Bergamini Al Circolo Nella Puntata 62 Credits Rai

Nella puntata 62 della stagione 5 Arturo ammette che si è fidato troppo. È un errore imperdonabile con uno come Umberto. Vuole dire ad alta voce che uomo è Umberto Guarnieri. Non si può rivolgere a nessun tribunale. Secondo Cosimo lagnarsi in giro gli danneggerà la reputazione. Cosimo gli propone che sia lui a indagare con Umberto. Arturo rifiuta. La dignità prima di tutto. Cosimo va a lavorare. Ludovica ascolta la conversazione. “Nonostante l’ostracismo tardivo nei suoi confronti” Cosimo resta uno dei suoi più cari amici. Arturo ammette che Ludovica assomiglia al padre. Bergamini si scusa per il mancato invito al matrimonio. Gli amici si vedono nel momento del bisogno.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 che che fine ha fatto Achille Ravasi?

Arturo condivide con Ludovica la storia dell’affare con Umberto sempre nella puntata 62 della stagione 5. Anzi, riparte da quando Achille Ravasi è sparito. Ha fatto la stessa cosa con Flavia. “Per un breve periodo mia madre si è lasciata circuire dalle chiacchiere di Umberto” ma adesso ha un nuovo referente per il patrimonio. Questi ha contattato Achille per avere informazioni. Si era reso disponibile a fornire tutta la documentazione alla Brancia ma poi è scomparso. Da quando Ravasi è sparito? Dal suo viaggio a New York. Ne Il Paradiso delle Signore 5 che che fine ha fatto Achille Ravasi? Magari si sta godendo la vita tra le braccia di una bella americana, ipotizza Arturo.

Secondo noi di Tvserial.it, invece, a Achille Ravasi non è toccato un così piacevole destino. Se così fosse, infatti, Adelaide non sarebbe così preoccupata che qualcuno scopra la verità.