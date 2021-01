Ne Il Paradiso delle Signore 5 Delfina scopre come è morto Arturo?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Delfina scopre la verità sulla morte di Arturo? Ha il giusto sentore? Adelaide c’entra con la morte del padre di Cosimo? Come è morto Arturo? Adelaide l’ha avvelenato? Nella puntata 73 della stagione 5 Gabriella chiede a Delfina come stia. La mamma di Cosimo sta benissimo. Forse è per la passeggiata che ha fatto. Il figlio è costernato: con questo freddo è uscita? A Delfina è sempre piaciuto il freddo. Non è del tutto lucida. É convinta che Cosimo sia Arturo e che Gabriella abbia un ristorante. Cosimo è consapevole che li attendono giorni difficili. Gabriella lo rassicura: li affronteranno insieme. Quindi Gabriella rinuncia a Salvatore per stare vicina a Cosimo?

Adelaide si avvicina al tavolo. La Contessa dice che è molto provata come tutti in questi giorni. Inizialmente Delfina non la riconosce. Si chiede se abbiano invitato i Guarnieri alle nozze. Cosimo cerca di riportare la madre alla realtà: le nozze non si possono celebrare perché… Arturo non c’è più. La signora piange.

Il Paradiso delle Signore 5 Delfina ha ragione? Adelaide sa perché Arturo è morto?

Il Paradiso Delle Signore 5 Adelaide Di Sant’Erasmo Interpretata Da Vanessa Gravina Qui Nella Puntata 73 Credits Rai

All’improvviso cambia tono con Adelaide. “Lei non è della famiglia. Perché è morto? Lei lo sa, vero?” chiede accusandola Delfina. Cosimo si scusa: la madre non è in sé.

“La Bergamini farneticava” dice Adelaide a Umberto a Villa Guarnieri, “come se io c’entrassi qualcosa”. Siamo proprio sicuri che non sia così? Guarnieri cerca di tranquillizzarla. Per il Commendatore è già tanto che non si sia messa a ballare al funerale. Delfina non è in bolla. Adelaide capisce che Umberto ha in mente qualcosa. Vorrebbe rivedere i termini del contratto da firmare con Cosimo. Il Commendatore sa che Cosimo ha acceso un’ipoteca sulla sua fabbrica. Adelaide si chiede quando Umberto smetterà di sfidare la sorte. Il destino li ha appena fatti scampare da una minaccia. È davvero il destino? O ne Il Paradiso delle Signore 5 Delfina scopre la verità sulla morte di Arturo? Per Adelaide il Commendatore dovrebbe praticare la saggezza che elargisce a “noi poveri mortali”.

A proposito di “mortali”, noi di Tvserial.it pensiamo che Delfina sia vicina alla verità sulla morte di Arturo… Al momento, però, non ne abbiamo la certezza. Questa è la nostra ipotesi.