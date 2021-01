Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella capisce di amare ancora Salvatore?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella capisce di amare ancora Salvatore? Vuole davvero sposare Cosimo oppure lo lascia prima delle nozze? Che poi, questo matrimonio ci sarà o salterà? Nella puntata 75 della stagione 5 Salvatore va da Gabriella in Atelier. Deve assolutamente parlarle e non riesce a calmarsi. “Senti come batte il mio cuore quando sono con te” le dice prendendole la mano e portandosela al petto. Salvo è sicuro che quello della stilista batta allo stesso modo. Altrimenti perchè l’avrebbe baciato e si sarebbe presentata al Cinema Corso? Gabriella prende tempo. “Salvo non è facile, cerca di capirlo” esordisce la stilista. Sa di aver fatto una promessa a Bergamini. Del resto non sarebbe la prima volta che ne infrange una. Se non ricordiamo male… Ha già detto “sì” a una proposta di matrimonio, mai andata in porto.

È qui il nodo. Gabriella sottolinea che Cosimo la ama, la rispetta e la rende serena, cosa che Salvatore non è riuscito a fare. Il figlio di Agnese non si arrende. Lui e la stilista sono “passionali” e si accendono come il fuoco. Quindi può anche accettare di vivere al fianco di Cosimo se la rende tranquilla. Di certo Bergamini è in grado di regalarle una esistenza più rilassata dal punto di vista economico. Tuttavia, “non fingere di amarlo” sono le parole di Salvatore. Il ragazzo sembra piuttosto convinto che il cuore della Rossi batta ancora per lui. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella capisce di amare ancora Salvatore?

Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella dà a Salvatore una possibilità?

Il Paradiso Delle Signore 5 Gabriella Rossi Interpretata Da Ilaria Rossi Mentre Parla Con Salvatore Amato Interpretato Da Emanuel Caserio Qui Nella Puntata 75 Credits Rai

“Scontrarsi su tutto logora anche la passione più grande, lo sai?” replica alla frecciatina dell’ex fidanzato la Rossi. Salvatore ne è ben consapevole, ma ammette: “Io ho imparato dai miei errori”. Gabriella ne è lieta. Invece lei non è cambiata. Vuole lavorare, viaggiare e conoscere gente. Sarebbe pronto ad accettare tutto questo? Proprio nella puntata 74 della stagione 5 Salvatore chiedeva a Marcello se sarebbe stato in grado di rendere Gabriella felice. A quanto pare si è dato una risposta.

“Mai come in questi giorni mi sono reso conto che non voglio essere come mio padre perché se incateni una persona è il suo cuore a scappare via” spiega Salvo. Il ragazzo chiede a Gabriella di dargli una possibilità perché non capiterà mai più un amore come il loro.

È tutto nelle mani di Gabriella. Nonostante il giorno stesso comunichi a Salvatore che è confermata la data delle nozze del 14 febbraio, è ancora molto indecisa. È ancora tutto aperto. Non sappiamo con certezza se scelga Salvatore o Cosimo, ma sappiamo quando avviene la scelta.