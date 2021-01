Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella non vuole più sposare Cosimo?

Il bacio tra Gabriella e Salvatore nella puntata 67 della stagione 5 vale più di mille parole dette o scritte in lettere mai recapitate. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella non vuole più sposare Cosimo alla luce di quanto successo? Alla fine è “solo” un bacio, ma è anche vero che per una coppia come Salvatore e Gabriella è anche molto di più.

Ironia della sorte, nella puntata 62 della stagione 5 Cosimo sorprende Gabriella proprio con un bacio. Vuole farla morire prima per il matrimonio? Chissà se ci saranno queste nozze! Cosimo promette a Gabriella di amarla e onorarla per il resto della vita. Da quando l’ha conosciuta crede nei miracoli. Sono giorni di grande soddisfazione per Gabriella. “Gabriella Bergamini Maison” propone Cosimo: secondo lui la sua futura moglie dovrebbe avere più riconoscimenti. I Guarnieri non andranno al loro matrimonio per colpa di Arturo. “Su Salvatore Amato non ha detto una parola” dice Cosimo. A ogni modo “Salvatore è un uomo pieno di risorse”. A Gabriella cade la lettera di Salvatore – che quindi non è nella pattumiera come qualcuno voleva far credere… Lei si inventa che è di Roberta perché la loro amicizia si meritava una lettera di addio.

Il Paradiso Delle Signore 5 Gabriella Rossi Interpretata Da Ilaria Rossi E Cosimo Bergamini Interpretato Da Alessandro Cosentini Qui Nella Puntata 62 In Atelier Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella vuole stare con Cosimo o Salvatore?

Gabriella passa in Caffetteria e cerca Salvatore nella puntata 65 della stagione 5. Trova Laura e le due parlano di Agnese. Sia la Rossi sia Salvatore sono preoccupati per la signora Amato. Tuttavia Gabriella non passerà a casa Amato prima di essersi confrontata con Salvo.

Adesso il fidanzato la sta aspettando. “Il tuo futuro sposo, vorrai dire” la corregge Laura. L’esitazione di Gabriella vale più di mille parole. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella vuole stare con Cosimo o Salvatore? Tanto più dopo il bacio nella puntata 67 della stagione 5 abbiamo idea che per Gabriella l’indecisione esista ancora nonostante l’avvicinarsi delle nozze… Lei e Salvatore sono destinati a stare insieme come pensa il giovane Amato?