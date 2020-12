La zia Ernesta pensa al Natale nella puntata 38 della stagione Daily 3 mentre Silvia è concentrata nella scrittura di una lettera per Federico. Per la zia è normale nella sua situazione avere difficoltà a trovare le parole. Per anni ha fatto anche il bene di Federico. “Troverò il modo di farmi da parte” dice Silvia. La zia sostiene che ha già perso suo marito perché ha fatto un passo indietro. “Un passo indietro è un passo avanti per quegli altri, Clelia o i Guarnieri che sia” sono le parole risolute di una zia Ernesta che sembra sapere il fatto suo. Nell’intervista rilasciata a noi di Tvserial.it, l’attrice che la interpreta (Pia Engleberth) ci rivela che uno degli aspetti che le piacciono di più del personaggio che impersona nella soap è questa convinzione di poter avere un controllo sugli eventi. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Luciano torna a casa da Silvia come vorrebbe la zia Ernesta? In seguito al malore della puntata 42 della stagione 5, se non altro, c’è grande preoccupazione.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Luciano non tornerà mai da Silvia?

il paradiso delle signore 5 silvia cattaneo interpretata da marta richeldi nella puntata 37 credits rai

Nella puntata 39 della stagione 5 la zia Ernesta si propone come confidente la prossima volta che ha bisogno di sfogarsi con qualcuno. Per lei ha sbagliato ad andare da Luciano. Ha permesso a Clelia di vederla in quello stato. Una volta Silvia la pensava esattamente come lei: che l’apparenza era tutto. La zia mette il coltello nella piaga. Pensa che Luciano tornerà da lei vedendola commiserarsi?

“Luciano sarà sempre nella mia vita ma in modo diverso” ammette Silvia. “Luciano non è più mio marito” continua. Ormai è certa che Luciano non tornerà più da lei. Nella puntata 42 della stagione 5, però, Luciano fa riflettere Federico sul fatto che su una cosa lui e Silvia sono uguali. Credono che il rancore e i sentimenti negativi siano eterni. Non è così.

Per quanto noi di Tvserial.it (facendo pure ipotesi) crediamo che Luciano non tornerà a casa da Silvia, pensiamo che il Ragioniere possa – col tempo – riavvicinarsi. Quando Silvia, in preda al panico, va a casa del marito e della Calligaris sente che l’unica cosa fuori posto era lei. Sembravano una coppia navigata. L’unico pensiero di Silvia in questi giorni è Federico. “Non sai quanto darei per alleviare la sua sofferenza” dice la signora Cattaneo che difende Stefania. La ragazza non ha nessuna colpa. Anzi, le ha dato un consiglio prezioso. Ha scritto una lettera e “dentro c’è qualcosa che avevamo tutti dimenticato”. Si riferisce al disegno di Federico da bambino dal titolo La mia famiglia.

il paradiso delle signore 5 il disegno fatto da federico da bambino sulla famiglia cattaneo credits rai

Ecco, pensiamo che ne Il Paradiso delle Signore 5 Luciano non torni a casa da Silvia, ma che non abbia mai dimenticato il fatto di essere stati una famiglia.