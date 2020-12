A Natale si respira un’aria magica. Quest’anno è un po’ diverso dal solito. Ciononostante Il Paradiso delle Signore è sempre capace di strapparci un sorriso e farci sognare. Il giorno di Natale Il Paradiso delle Signore 5 va in onda alle 15.55 su Rai 1 con la puntata 55. L’episodio è disponibile in diretta con la messa in onda e on demand su RaiPlay. Dopo la puntata 55 de Il Paradiso delle Signore 5, la soap si prende una pausa. Il Paradiso delle Signore 5 quando torna con le nuove puntate?

Il Paradiso delle Signore 5 non va in onda dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021

Abbiamo sperato che continuasse anche durante le Feste. In questo Natale anomalo ci avrebbe fatto bene quella compagnia rassicurante del Paradiso. A tal proposito vorremmo aprire una parentesi perché le parole di Pia Engleberth (zia Ernesta) nell’intervista rilasciata a noi di Tvserial.it ci fanno riflettere. Come mai questa soap ci fa sentire al sicuro? Per le generazioni meno giovani “c’è anche una grandissima attenzione anche all’elemento ‘storico’ degli anni Sessanta, quindi da un punto di vista del costume, del trucco, della pettinatura” racconta l’interprete della zia Ernesta.

In generale, indipendentemente dall’età, Il Paradiso delle Signore “tocca la memoria delle persone. Non è solo come se fosse un fotoromanzo.”

È per questo che ci siamo così affezionati. È dura dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021 senza il nostro appuntamento quotidiano. Non dobbiamo disperare però. Abbiamo ricevuto conferma dalla Rete: sappiamo esattamente Il Paradiso delle Signore 5 quando torna dopo la pausa natalizia!

Il Paradiso delle Signore 5 quando riparte e quando va in onda con le nuove puntate?

Il Paradiso Delle Signore 5 Luciano Cattaneo E Clelia Calligaris Interpretati Da Giorgio Lupano E Enrica Pintore Qui Davanti All Albero Nella Puntata 47 Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 riprende con gli episodi inediti da lunedì 4 gennaio 2021. In particolare, la prima puntata dell’anno è la numero 56. Di fatto l’ultimo episodio dell’anno è quello che va in onda il giorno di Natale.

Questa sospensione non sarà gradita da tanti fan, ma vediamola così. Per la stagione Daily 2 la Rete avava deciso di interrompere la messa in onda dal 23 al 27 dicembre 2019. Nel 2020, invece, la RAI ci fa un regalo di Natale. Il 25 dicembre 2020 la soap va in onda e la pausa slitta dopo Natale. L’augurio della redazione di Tvserial.it è che queste possano essere delle Feste il più possibili serene. Con la stessa dolce ingenuità di Carletto, speriamo che Babbo Natale non porti la felicità solo a Clelia, ma un po’ a tutti!

Il Paradiso delle Signore 5 in pausa fino a quando?

Ecco i giorni in cui non va in onda Il Paradiso delle Signore con tutta la programmazione aggiornata.