Ne Il Paradiso delle Signore 5 Silvia si mette con Umberto?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Silvia si mette con Umberto? È ancora sposata con Luciano, ma è anche vero che lui ha lasciato il tetto coniugale. Ormai vive con la sua nuova e singolare famiglia. È possibile che Umberto e Silvia si mettano insieme?

Facciamo un passo indietro. Nella puntata 44 della stagione 5 Silvia sta prendendo delle gocce sgarrando le indicazioni del dottore. Dovrebbe prenderle dopo i pasti non prima. Silvia però sostiene di stare molto meglio da quando le assume. Finalmente riposa. In realtà non sembra stare del tutto in riga. La zia Ernesta le chiede se abbia intenzione di andare al mercato coperto dato che è giovedì. La signora Cattaneo non va. Vuole andare al Paradiso a salutare Federico. Prima o poi dovrà pur parlargli. “Sono sempre sua madre, non me lo merito” dice la signora Cattaneo. Per la zia non è saggio andare al Paradiso da sola. Pensa che un’emozione così forte potrebbe vanificare tutto il lavoro che ha fatto in quei giorni. “Andrà tutto bene” sostiene Silvia chiaramente sotto effetto di psicofarmaco.

Un passante soccorre Silvia che lo scambia per Federico. Non è Federico e si allontana. Silvia si sente male e si accascia per terra. Umberto la soccorre. La signora Cattaneo solo in grado di dire che è venuta al Paradiso per parlare con Federico. Non vuole andare al pronto soccorso, vuole solo altre gocce. È chiaramente instabile.

continua a leggere dopo la pubblicità

A Villa Guarnieri Umberto la fa stendere e si prende cura di lei.

Il Paradiso Delle Signore 5 Umberto Guarnieri e Silvia Cattaneo interpretati da Roberto Farnesi e Marta Richeldi, qui nella puntata 44 Credits Rai

È l’inizio di qualcosa di più? Ne Il Paradiso delle Signore 5 Silvia si mette con Umberto? Sta arrivando il medico di famiglia. Italo porta acqua, limone e zucchero. Silvia sta meglio ma ha abusato dei tranquillanti. È dissociata cognitivamente. Umberto nega davanti al dottore di sapere il motivo di eventuale stress recente. Il medico le prescrive dei farmaci, ma non ne deve abusare. Il Commendatore lo tranquillizza. Ci penserà lui.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Silvia e Umberto si mettono insieme?

Sempre nella puntata 44 Umberto e Luciano entrano a Villa Guarnieri in tempo per vedere il momento di riavvicinamento tra Silvia e Federico. La signora Cattaneo sarà per sempre grata al Commendatore per aver reso possibile quell’istante di chiarimento.

continua a leggere dopo la pubblicità

La Contessa crede che Silvia abbia in mente una strategia. Nella puntata 45 della stagione 5 Umberto puntualizza con Adelaide che Silvia non si è lanciata sotto la sua auto. “Forse io e Silvia ci siamo incontrati in quel preciso momento” perché c’è qualcosa di “profondo che ci unisce” dice Umberto. Secondo la Contessa Silvia vuole solo entrare nell’asse ereditario. Adelaide pensa di vedere dei legami negli eventi. Per Umberto, invece, quella donna vuole solo recuperare il rapporto con suo figlio. Il Commendatore continuerà a dare tutto il suo supporto a Silvia. Adelaide scherza: devono aspettarsi un altro erede?