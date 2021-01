Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando staranno insieme alla fine?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 tra Agnese e Armando è finita davvero? L’addio nella puntata 65 della stagione 5 è definitivo o c’è ancora una speranza? Facciamo un passo indietro. Nella puntata 63 della stagione 5 Armando si apre con Luciano. Ferraris non gode più della fiducia in se stesso. Il suo cervello è una puntina del giradischi fermo nello stesso punto. Sa soltanto che Agnese sta tornando ma non sa come comportarsi con lei. Che diritto ha di rovinare un matrimonio? Secondo Luciano le farebbe del male allontanandosi da lei. Giuseppe è tornato proprio quando stavano per dirlo al mondo. “La vita è imprevedibile” dice Luciano che pensava di avere tutto sotto controllo. “Se tu ami Agnese non perdere la speranza, magari la vita potrebbe sorprenderti” ribatte Luciano. Al Ragioniere, nonostante tutto, la vita ha dato una possibilità per essere felice con la donna che ama.

Il Paradiso Delle Signore 5 Agnese Amato Interpretata Da Antonella Attili Mentre Parla Con Armando Ferraris Interpretato Da Pietro Genuardi Nella Puntata 65 Credits Rai

Forse il capomagazziniere non è così fortunato. Nella puntata 64 della stagione 5, infatti, Armando si presenta, emozionatissimo sul ballatoio. In quel “Bentornata amore mio” c’è la speranza di riabbracciare quell’amore forte che hanno costruito piano piano. La voce di Giuseppe li riporta alla realtà. Alla luce di quelle urla prepotenti la reazione della signora Amato è triste e razionale. “Non posso” ammette Agnese tra le lacrime.

L’addio nella puntata 65 della stagione 5 pare non lasciare spazio a ripensamenti. Agnese sa che amerà Armando per sempre. Ferraris prova lo stesso per lei. Eppure la legge vincola la signora Amato all’uomo che – un tempo – ha sposato. Agnese è una donna fedele e responsabile. Ne Il Paradiso delle Signore 5 tra Agnese e Armando è finita perchè lei riconosce il valore del matrimonio. È una scelta moralmente ineccepibile, ma se l’amore fosse più forte? Non escludiamo che Agnese e Armando non riescano a stare lontani…