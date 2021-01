Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio ama ancora Beatrice?

È da tempo che la sintonia tra Vittorio e Beatrice aumenta. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio ama ancora Beatrice? Lei è molto servizievole e grata per l’aiuto che Vittorio sta dando a lei e ai ragazzi. Il punto è un altro, però. Beatrice è ancora innamorata di Conti. Vittorio cosa prova per Beatrice? Nella puntata 72 della stagione 5 lei si offre di cucinare. Per Vittorio non ce ne è bisogno dato che è tardi, ma “c’è una bella differenza tra cosa una donna vuole fare e cosa una donna deve fare” commenta Beatrice quando Vittorio si paragona a Giuseppe Amato. A proposito di Giuseppe, Beatrice gli propone una strategia. Il problema è di chi porta i soldi a casa o di chi non li porta adeguatamente. Vittorio è stregato. Non solo Beatrice trova i problemi, ma li risolve! Non è che si sta rendendo indispensabile? Beatrice scherza: non lo è già?

Loro ci ridono, ma noi pensiamo che sia così. Piano piano Vittorio si sta sempre più appoggiando alla cognata.

Un esempio di questo c’è nella puntata 73 della stagione 5. Vittorio risponde al telefono e riceve una bella notizia. Fa uno scherzo a Beatrice: è qualcuno che ha una bici per lei! Conti, infatti, vorrebbe riportarla a pedalare. In realtà brindano al ritorno di Agnese (o al ritorno di Beatrice in bicicletta). Vittorio commenta: “senza di te non ce l’avrei mai fatta”. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice si mettono insieme nonostante l’amore di Conti per Marta?

Il Paradiso delle Signore 5 tra Vittorio e Beatrice non è mai finita?

Il Paradiso Delle Signore 5 Vittorio Conti Interpretato Da Alessandro Tersigni E Beatrice Conti Interpretata Da Caterina Bertone Qui Nella Puntata 75 Credits Rai

Oltre a chiederci se ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio ami ancora Beatrice, ci domandiamo se – in generale – la storia tra i due sia mai finita. Di fatto lui scappato. Non hanno mai avuto modo di chiudere. Ripensiamo alle parole di Beatrice nella puntata 66 della stagione 5 dopo che ha declinato il pranzo con Vittorio e sta nello spogliatoio. Clelia arriva e accetta un mandarino. Ha mangiato un boccone al volo. Clelia chiede alla donna se il regalo ha sortito l’effetto sperato per Vittorio. Beatrice condivide il contenuto del dono. “Per me sono il simbolo di un forte attaccamento alla vita”: quei ritratti appartengono a un periodo impossibile da dimenticare.

“Impossibile da dimenticare”: queste parole secondo noi vogliono dire che tra Vittorio e Beatrice non è finita. Quello che succede nel blocco di puntate 81-85 della stagione 5 è una conferma.